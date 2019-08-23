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      Еще один "урок" дипломатии от Захаровой, на этот раз - в танце: видеопозор недели

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      Дипломатически когнитивный диссонанс имени Марии Захаровой
      Дипломатически когнитивный диссонанс имени Марии Захаровой / Коллаж 24 канала

      Официального представителя МИД России и "квалифицированного дипломата" Марию Захарову завели на экскурсию в секцию по кавказским танцам. Барышня не удержалась и "зажгла". Что ж, иногда лучше танцевать, чем говорить.

      Пятигорск, Ставропольский край. Мирно проходит форум молодежи Северного Кавказа "Машук". Ничего не предвещало беды, как вдруг в гости заявилась Мария Захарова.

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      Говорят, молодежь очень хотела пообщаться с этой "представительницей власти, именитой участницей культуры и спортсменкой". Точно не известно, получился ли разговор, ведь опытная дипломатка в основном плясала перед горячими кавказцами.

      Видео зажигательных попыток положить свои движения на музыку выложил, конечно же, МИД России на своем официальном Twitter.

      Что же заставило такого важного дипломата забыть про все протоколы? Есть версия: после словесного "урока", который спикер российского МИД почему-то решила преподнести Владимиру Зеленскому, танец был логическим продолжением. Ну, по меньшей мере, по ее, Захаровой, логикой. А она у нее – странная.

      Напомним, о чем идет речь. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 22 августа положила свою "горячую руку" не на кого-нибудь, а на Президента Украины Владимира Зеленского. А именно – ей не понравилось заявление Зеленского относительно возвращения России в состав "Большой восьмерки".

      В заявлении украинский президент вспомнил об украинском Крыме и Донбассе. Захарова же почему-то решила, что украинскому гаранту "подсунули бессмысленный набор букв". Ну и изъявила желание "консультировать" Зеленского в дипломатических вопросах. Можете качество консультаций оценить здесь и здесь.

      Интересно, что почти ровно год назад в 2018 году российская пропагандистка Захарова уже смешила сеть своими зажигательными танцами.

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      Теги: Новости России Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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