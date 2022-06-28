Что значит намек России

Роскосмос намекает, что у него есть каналы, по которым он у частных компаний скупает снимки, в первую очередь Украины, не имея своих ресурсов для проведения детальной съемки территории соседней страны?

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Или Роскосмос намекает, что он знает координаты центров принятия решений стран НАТО, что не является секретом, ведь эти объекты с координатами с десяток лет доступны в Google maps?

Возможно, Роскосмос хочет сказать, что при совокупности всего вышеизложенного по этим объектам могут нанести удар? Некой высокоточной ракетой, которая вполне ожидаемо попадет в рядом находящийся детский сад, школу или торговый центр.

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Никчемное положение Роскосмоса

Роскосмос же задумывается о том, что эти центры принятия решений находятся в зоне эшелонированного ПРО, способного сбивать объекты над территорией России, при этом само ПВО РФ пропускает в ВП РФ все и вся.

Роскосмос, вы хоть понимаете, что настолько никчемно-бравурными записями вы себя ставите в еще более никчемное положение, нежели вы есть на данный момент?

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