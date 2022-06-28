Що означає натяк Росії

Роскосмос натякає, що має канали, якими він у приватних компаній скуповує знімки, насамперед України, не маючи своїх ресурсів для проведення детальної зйомки території сусідньої країни?

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Чи Роскосмос натякає, що він знає координати центрів прийняття рішень країн НАТО, що не секрет, адже ці об'єкти з координатами з десяток років доступні в Google maps?

Можливо, Роскосмос хоче сказати, що при сукупності всього вищевикладеного по цих об'єктах можуть завдати удару? Якоюсь високоточною ракетою, яка цілком очікувано потрапить до дитячого садка, школи або торгового центру, що розташований поруч.

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Нікчемне становище Роскосмосу

Роскосмос же замислюється про те, що це центри прийняття рішень перебувають у зоні ешелонованої ПРО, здатної збивати об'єкти над територією Росії, при цьому саме ППО РФ пропускає у ВП РФ усе тався.

Роскосмос, ви хоч розумієте, що настільки нікчемно-бравурними записами ви ставите себе в ще більш нікчемне становище, ніж ви є на цей час?

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