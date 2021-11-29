Без "бюджетной ночи", – Стефанчук рассказал, будут ли затягивать депутаты принятие бюджета-2022

Руслан Стефанчук заявил, что не видит предпосылок для так называемой "бюджетной ночи". Однако если одобрение документа все же затянется, то у спикера есть этот случай варианты, в частности, по изменению календарного графика парламента.

В то же время глава ВРУ отметил, что не хочет переходить к плану "В" и "С". Об этом он сообщил во время брифинга после заседания Согласительного совета, которое состоялось в пятницу, 29 ноября.

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Я хочу, чтобы мы пошли по плану "А", так, как это делается в нормальных цивилизованных странах, и Украина получила прогнозируемый Бюджет на следующий год,

– сказал Руслан Стефанчук.

Он отметил, что в случае не поддержки проекта бюджета во втором чтении народные депутаты должны готовиться к изменению календарного голосования и ежедневного голосования постатейно.

"Чтобы к новому году Украина получила этот Бюджет. Потому что это важно не столько для депутатов, это важно для народа, для органов местного самоуправления. Потому что после принятия бюджета они должны скорректировать свои местные бюджеты и принять их", – пояснил спикер.

Самое сложное позади, – Стефанчук

Руслан Стефанчук также отметил, что "самая сложная работа с Бюджетом-2022 уже проделана".

Я надеюсь, мы чрезвычайно широко и, пожалуй, впервые за всю историю Верховной Рады полностью обсудили этот проект к первому чтению. Далее мы будем ожидать те предложения, которые будут поступать от правительства. Дальше вы понимаете, что у нас есть вариант – проголосовать во втором чтении и в целом, и после этого утвердить смету Верховной Рады,

– продолжил он

Глава Верховной Рады надеется, что народные депутаты найдут консенсус по основным вопросам Госбюджета, потому что "определены четкие приоритеты на следующий год, они доказаны".

Напоследок спикер призвал коллег "не портить свое время и проголосовать за тот Бюджет, который подготовит Кабинет Министров при условии, что там будут учтены все необходимые приоритеты, которые предусмотрены Верховной Радой и которые были направлены к правительству как бюджетная резолюция".

Что известно о бюджете-2022

Верховная Рада 20 октября одобрила проект государственного бюджета на 2022 год в первом чтении.

Бюджет предусматривает рост заработных плат для медработников, увеличение стипендий для студентов, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для получения жилья.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что проект Бюджета существенно изменится между первым и вторым чтениями.

Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть проект госбюджета на 2022 год во втором чтении. Это может произойти уже в четверг, 2 декабря.



Основные показатели госбюджета-2022 / инфографика 24 канала