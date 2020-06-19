В субботу, 20 июня, состоится ветеранский онлайн-нетворкинг "От граблей до лестниц: правдивые ветеранские истории", где ветераны АТО / ООС расскажут истории собственных взлетов и падений на пути к собственному делу.

Онлайн-нетворкинг организован проектом "Без Брони – единая база инициатив для ветеранов". В течение целого дня 13 ветеранов откровенно будут делиться историями, на какие "грабли" им пришлось наступить на пути к воплощению задуманного.

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Расписание выступлений:

11:30 Александр Воробей – ветеран из Харькова, президент Федерации ножевого боя Украины, основал бренд по изготовлению ножей Blade Brothers, расскажет как начать свое дело и вывести его в топ, если никто в команде не облдает необходимыми навыками, нет необходимого оборудования, нет рынка сбыта, а есть только безудержный энтузиазм.

12:00 Федор Калиниченко – ветеран, который в корне сменил деятельность и основал мастерскую по изготовлению изделий из кожи Feodore, расскажет, как начать бизнес с нуля, когда ты – папа в декрете и до этого имел только опыт военной службы, где искать и как получить грант на развитие своего дела, и каких неприятностей лучше избегать.

12:30 Александр Морозов – ветеран, который изобрел салфетки для чистки оружия CLEAN SHOT и начал изготавливать салфетки-антисептики во время карантина, поделится формулой успеха своего стартапа и расскажет, какие правила можно и нужно нарушать в бизнесе.

13:00 Елена Кошелева – ветеран, которая по возвращению к гражданской жизни из рядов 3-го полка специального назначения им. князя Святослава Храброго основала производство пэчворк-пледов по принципу рециклинга и безотходности, и руководит Центром реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС "ЯРМИЗ", расскажет, как получить грант во время карантина и как факап обратить себе на пользу.

13:30 Андрей Козинчук – военный психолог и ветеран, поделится личной историей, как он все потерял и только после этого начал все получать, и посоветует, как продать не только свои преимущества, но и недостатки.

14:00 Екатерина Приймак – ветеран, активистка ОО "Женское ветеранское движение" и правозащитница расскажет о работе в общественном секторе и о не всегда легкой, но необходимой коммуникации с госслужащими.

14:30 Игорь Мироненко – ветеран из Сум расскажет, как хотел изобрести велосипед, а взамен – основал открытую мастерскую bobry.in.ua и кружки по моушн-дизайну, 3D-моделированию, анимации, аддитивным технологиям и робототехнике!

15-16:00 перерыв на обед, кофе, вдохновения

16:00 Снежана Потапчук – документалистка и режиссер UA: Общественное вещание, Народный герой Украины и человек, который видел собственными глазами и снял ожесточенные бои, на примере собственных фильмов покажет, с какой стороны подступиться к съемкам документального кино о войне и какик типичнык ошибки допускают создатели.

16:30 Евгений Степаненко – ветеран, глава Общественного театра, автор и руководитель проекта "Азбука войны", режиссер, теле- и радиоведущий UA: Общественное вещание ("Война и мир", цикл документальных фильмов), поделится наработками, как говорить с детьми о войне.

17:00 Алексей Коба – ветеран из Полтавы и соучредитель ветеранской студии web-разработки IT BRO, где команда украинских ветеранов после возвращения к гражданской жизни нашла себя в программировании и бесплатно научила профессии уже более 250 ветеранов. Алексей расскажет, чем военный опыт может помочь в IT.

17:30 Владимир Бабич – ветеран и предприниматель из Краматорска расскажет об опыте создания социального предприятия, где уютная кофейня "Поруч" финансово обеспечивает деятельность Центра ветеранов АТО и их семей "Поруч".

18:00 Алексей Рубцов – доброволец полка "Азов", предприниматель и основатель швейного цеха Porta Vita расскажет, как действовать с недобросовестными клиентами и манипуляциями, почему мелкие вещи на самом деле важны, а так же о социальной составляющей ветеранского бизнеса.

18:30 Павел Белоус – ветеран и основатель бренда крафтовых сыров Cheesegard поделится собственным опытом, как наладить производство, когда все идет не по плану, а одна неприятность следует за другой, и при этом иметь благодарных постоянных клиентов.

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Подробную программу выступления каждого ветерана смотрите на странице события в Facebook: От "граблей" до "лестниц": правдивые ветеранские истории

Принять участие в онлайн-нетворкинге могут все желающие, мероприятие бесплатное с предварительной регистрацией по ссылке: bit.ly/Bez_Broni

Проект "Без Брони – единая база инициатив для ветеранов" создан ОО "Студеная" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).