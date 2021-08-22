Позиции двух сторон настолько разнятся, что сайт 24 канала решил выпустить серию разговоров с историками, экспертами и активистами, которые объясняют ситуацию и делятся своим видением путей примирения.

Важно Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь на границе

Наш первый разговор – с историком Артуром Атанесяном – профессором Ереванского государственного университета. Он объяснил политический контекст – какие события ослабили позиции Армении, как анализировать историю конфликта и вокруг каких проблем стоило бы объединиться.

Как объяснить исторический контекст широкой аудитории в Украине и при этом не манипулировать проблемой?

Земля принадлежит тем, кто на ней живет, кто за нее борется, кто ее обрабатывает, защищает. Беда в том, что представители различных народов до сих пор не научились делать это вместе. Вернее, там, где они этому научились, земля процветает.

Границы и территориальные претензии / Карта eurasianet.org

Там, где народы периодически вытесняют друг друга, уничтожается все, что было создано предыдущими поколениями, и историю приходится начинать сначала. Так и в Карабахе: уходя оттуда, армяне с болью понимали, что после их ухода там взорвут церкви. Так оно и произошло, причем, сразу же.

Поэтому единственным историческим фактом, о котором не приходится спорить, является неспособность (нежелание) народов жить вместе, и в мире.

Все остальное – манипулирование цифрами, фактами и мифами, в которые не хочется вдаваться. Контекст, который необходимо уяснить, заключается в следующем: исторически одни империи поднимались, другие приходили в упадок.

Прошло 9 месяцев со "второй карабахской войны". Армения время от времени сообщает о пограничных столкновений и даже жертвах. Каково будущее этого конфликта? Возможна ли дальнейшая эскалация?

Азербайджан руководствуется политикой реализма, а именно: пока получается брать все, что можно, нужно продолжать это делать. Иной вопрос: как получилось, что Армения оказалась незащищенной? Опять же, не вдаваясь в теории заговора и не занимаясь преувеличением или недооценкой роли иных государств, могу назвать три основные причины, по которой безопасностный ресурс Армении был постепенно исчерпан, и ситуация развернулась в пользу Азербайджана: коррупция, коммуникация, и эмиграция.

После победы армянской стороны в карабахской войне 1991 – 1994 годов политические элиты Армении пытались совмещать патриотизм, нередко – искренний, с получением личной выгоды и реализацией клановых интересов. Данные подходы по сути несовместимы. На уровне массовых коммуникаций популизм постепенно выместил информационную политику, которая перестала обеспечивать конструктивный диалог и взаимопонимание между элитами и обществом, а также различными слоями населения.

Никола Пашинян стал премьером / Фото aravot-ru.am

Апогея массовый и, прежде всего, государственный популизм достиг с приходом "революционных" элит во главе с премьером Николой Пашиняном. Наконец, на протяжении всего постсоветского периода армянское население, за исключением небольшого отрезка времени в период президентства Роберта Кочаряна, регулярно эмигрировало, население страны уменьшалось, доверие государству и вера в будущее страны постепенно снижались.

Роберт Кочарян Второй президент Армении, был главой Нагорного Карабаха в период первой войны в начале 1990-х. В недавнем интервью Второй президент Армении, был главой Нагорного Карабаха в период первой войны в начале 1990-х. В недавнем интервью "Коммерсанту" он заявил: "То, что происходит сегодня на армяно-азербайджанской границе, – это шаги, которые крайне затрудняют либо, делают невозможным налаживание взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном".

В подобных условиях существенное снижение боеспособности страны было предсказуемо. Все данные факторы присутствуют и в Азербайджане, однако в Армении их не контролировали, называя это демократией, когда как в условиях тоталитарного режима в Азербайджане все было под жестким контролем власти, и в условиях вооруженной конфронтации подобная позиция является более оправданной.

Если обобщить, Азербайджан заявляет, что Армению просто не устроил проигрыш, хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу CNN Turk, что его страна не хочет новой войны.

Так как усиление Азербайджана и, возможно, временная слабость Армении на данный момент являются относительно стабильными категориями, Азербайджан будет этой ситуацией пользоваться, а Армения самостоятельными усилиями не сможет его сдерживать. Кроме того, к сожалению, постреволюционные власти Армении не только ничего не делают для того, чтобы сдерживать негативные тенденции коррупции, популистской коммуникации и эмиграции, но своей деятельностью, или бездействием продолжают этому способствовать, что также снижает обороноспособность страны.

Вместе с тем наши государства являются элементами межгосударственных объединений, созданных с целью обеспечения безопасности в условиях региональной конфронтации с угрозой вылиться в глобальную войну.

Соответственно, заморозить ситуацию в зоне Карабахского конфликта требуется именно исходя из соображений недопущения глобального конфликта, и в этом должны быть заинтересованы все стороны.

Какова роль других государств в этом конфликте? Например, Турции?

То, что сегодня предлагает Азербайджану, Украине, Грузии Турция, а именно – свое лидерство и покровительство в борьбе против других – подготовка к очередной большой войне, ибо по сути сопровождается конфликтным дискурсом. Однако цена подобной временной эйфории обычно очень высока, и нередко выплачивается постепенно, не сразу. Не следует увлекаться идеями объединения против других.

Сегодня существует масса проблем, против которых нужно бороться лишь сообща – COVID-19, голод, миграция, экологические катастрофы.

Наша планета и люди болеют, и пора бы уже включить иную стратегию выживания, основанную не на уничтожении себе подобных, а на совместной защите того, что еще послужит будущим поколениям.

Турция поддерживала Азербайджан оружием и есть официальные данные о контрактах, а вот Россия взяла инициативу в поддержке Армении. Но ведь Азербайджан и Турция важны для Москвы.

Турция показала себя более системным, многофункциональным и проактивным (инициатор действий) союзником Азербайджана, когда как РФ как стратегический и безальтернативный союзник Армении, действовала со свойственной российской политике реактивностью (противодействуя действиям других) и несистемностью.

Вместе с тем РФ пыталась прилагать усилия к сохранению необходимого для глобальной безопасности баланса во взаимодействиях с Арменией, Азербайджаном и Турцией (в ущерб интересам Армении и, отчасти, своим национальным интересам), когда как Турция постепенно пытается этот баланс нарушить.

Россия выполняет сложную и неблагодарную миссию, пытаясь удержать региональные взаимоотношения от возможной блоковой конфронтации. Турция имитирует конструктивный диалог с РФ, параллельно наращивая возможности для создания по периметру российской территории стратегического ресурса, который будет использован отнюдь не в интересах РФ, а против них.

Хотелось бы также указать на то, что в качестве стратегического союзника РФ, Армения могла бы сделать намного больше, чем сделала, прежде всего, через построение сильного не только в военном, но аналогичным образом – в экономическом и демографическом плане государства.

Армении помогает Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) / Фото ritmeurasia.org

Продолжаются разговоры о роли ЕС в конфликте. Может ли позиция Запада уравновесить влияние России в вопросах, связанных с карабахской проблемой?

Уже долгие годы обсуждается роль и инструментарий ЕС в управлении региональными конфликтами и их решении. Даже в период экономического расцвета и политической соблазнительности для соседних стран ЕС не развивал эффективных методов решения региональных конфликтов, хотя предлагал взамен на их решение более тесное взаимодействие, финансовую помощь, перспективы по более высокому статусу.

Теперь же внутри ЕС выявляются элементы нездоровой конкуренции, преследования национальных интересов в ущерб общеевропейских, тенденции национализма в деятельности элит. Все это совпало с политикой закрывания физических пространств внутри ЕС в связи с COVID-19.

То, что ЕС не до карабахской проблемы и даже войны, за исключением единичных шагов и выступлений отдельных европейский лидеров, стало понятно во время осенней войны в Карабахе 2020 года.

Инертность и безразличие ЕС в вопросах соседей является фактом, которым, в частности, стремится воспользоваться Турция, предлагая свое покровительство, в том числе в Украине и Грузии, и в качестве примера подобного покровительства демонстрируя свою роль в успехах Азербайджана.

Подробнее о ходе конфликта Армении и Азербайджана – читайте здесь.