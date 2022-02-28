Без фейков: эксперты рекомендуют вайбер-канал "Молния" с оперативной и объективной информацией

Получать объективную и оперативную информацию сейчас важно как украинцам, так и россиянам.

Политический эксперт Алексей Голобуцкий рекомендует пользоваться проверенным вайбер-каналом "Молния".

Пока одна из важнейших задач – не верить фейкам. Причем это важно как обороняющимся украинцам, так и россиянам, ограниченным в источниках информации. Рекомендую проверенный вайбер-канал "Молния" – там уже почти 2-миллионная аудитория. Присоединяйтесь,

– написал Голобуцкий.

Этот канал предоставляет происходящую на самом деле оперативную и объективную информацию, уверяет эксперт.