Среди картин, которые должны выйти в прокат в России – номинант на премию "Оскар" Белфаст", который снял Кеннет Брана.
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Россия остается без иностранных фильмов
Universal Pictures приостанавливает планируемые прокаты картин в кинотеатрах в России,
– говорится в заявлении компании.
Ранее о схожих решениях сообщили и другие компании из этого сектора. К примеру,
- Компания The Walt Disney Company сообщила, что приостанавливает показ своих фильмов в России;
- Компания Warner Bros. решила отложить премьеру фильма "Бэтмен",
- Корпорация Sony Pictures поставит на паузу будущие релизы в России.
- Также о решении приостановить прокат картин в Российской Федерации сообщила компания Paramount.
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