Серед картин, які мали вийти в прокат у Росії – номінант на премію "Оскар" Белфаст", який зняв Кеннет Брана.

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Росія залишається без іноземних фільмів

Universal Pictures призупиняє заплановані прокати картин у кінотеатрах у Росії,

– йдеться у заяві компанії.

Раніше про схожі рішення повідомили й інші компанії з цього сектору. Наприклад,

Компанія The Walt Disney Company повідомила, що призупиняє показ своїх фільмів у Росії;

Компанія Warner Bros. вирішила відкласти прем'єру фільму "Бетмен",

Корпорація Sony Pictures" поставить на паузу майбутні релізи в Росії.

Також про рішення призупинити прокат картин у Російській Федерації повідомила компанія Paramount.

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