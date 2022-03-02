Серед картин, які мали вийти в прокат у Росії – номінант на премію "Оскар" Белфаст", який зняв Кеннет Брана.
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Росія залишається без іноземних фільмів
Universal Pictures призупиняє заплановані прокати картин у кінотеатрах у Росії,
– йдеться у заяві компанії.
Раніше про схожі рішення повідомили й інші компанії з цього сектору. Наприклад,
- Компанія The Walt Disney Company повідомила, що призупиняє показ своїх фільмів у Росії;
- Компанія Warner Bros. вирішила відкласти прем'єру фільму "Бетмен",
- Корпорація Sony Pictures" поставить на паузу майбутні релізи в Росії.
- Також про рішення призупинити прокат картин у Російській Федерації повідомила компанія Paramount.
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