Геращенко заявив, що авіаудар країни-окупантки забрав життя щонайменше чотирьох людей. На місце трагедії вирушили іноземні журналісти.

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Російські покидьки – ракетники або льотчики промахнулися і потрапили не по військовій базі, а по житлових будинках – приватному сектору. Станом на зараз – четверо загиблих. Серед них – дитина,

– повідомив Геращенко.

За даними ДСНС, російські нелюди розбомбили 10 приватних житлових будинків.

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