Як повідомили в ДСНС, рашисти розбомбили 10 приватних житлових будинків. У трьох із них виникла пожежа. Також пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні.

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У результаті російського авіаудару по Житомиру, за попередніми даними, загинули дві особи. Ще троє – травмовані. Однак не виключено, що у завалах пошкоджених будинків ще перебувають люди.

Фото руйнувань у Житомирі

На місці трагедії працюють 95 рятувальників та 14 одиниць техніки.

Три будинки загорілися після обстрілу окупантів / Фото ДСНС

Цинічна атака сталася ввечері 1 березня / Фото ДСНС

Черговим авіаударом окупанти вбили щонайменше 2 людей / Фото ДСНС

Рятувальники розбирають завали / Фото ДСНС

Під завалами можуть бути люди / Фото ДСНС

Рятувальники докладають максимум зусиль для порятунку українців / Фото ДСНС

Дякуємо рятувальникам за самовіддану роботу / Фото ДСНС

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