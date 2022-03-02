Как сообщили в ГСЧС, рашисты разбомбили 10 частных жилых домов. В трех из них возник пожар. Также повреждены окна в здании городской больницы.
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В результате российского авиаудара по Житомиру, по уточнённым данным, погибли два человека. Еще 10 травмированы. 12 человек, в том числе 6 детей, спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. На месте продолжаются спасательные работы.
Фото разрушений в Житомире
На месте трагедии работают 95 спасателей и 14 единиц техники.
Три дома загорелись после обстрела оккупантов / Фото ГСЧС
Циничная атака произошла вечером 1 марта / Фото ГСЧС
Очередным авиаударом оккупанты убили по меньшей мере 2 людей / Фото ГСЧС
Спасатели разбирают завалы / Фото ГСЧС
Под завалами могут быть люди / Фото ГСЧС
Спасатели прилагают максимум усилий по спасению украинцев / Фото ГСЧС
Спасибо спасателям за самоотверженную работу / Фото ГСЧС
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