Соответствующую информацию первая леди рассказала британскому изданию. Об этом стало известно на 115-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте "Были насыщены отчаянием": Елена Зеленская вспомнила первые дни войны

Зеленская рассказала о мерах безопасности в первые дни войны

Елена Зеленская рассказала, что в первые дни войны ей иногда удавалось поговорить с мужем, но не с обычными смартфонами.

Служба безопасности сказала ей оставить всю электронику и не заходить ни в одну из своих социальных сетей,

– говорится в сообщении.

Сама Елена Зеленская вспомнила, что дни были длинными и одинокими. Первая леди проводила время, помогая 9-летнему сыну Кириллу со школьной работой.

Также Елена Зеленская пыталась сформировать расписание дня, чтобы быть занятым.

"Должна была так спланировать дела на свои часы и минуты, чтобы убедиться, что есть чем заняться, и не потеряться в своих мыслях", – пояснила Зеленская.

Первая леди вспоминала в разговоре, что с начала войны она с детьми находилась в Украине и регулярно меняла место жительства. Ради безопасности не говорит, где именно находилась.

Елена Зеленская также прокомментировала слова одного из обращений президента Владимира Зеленского: "По имеющимся разведывательным данным, враг обозначил меня как мишень №1, а мою семью – как мишень №2". В частности, женщина объяснила, что:

пытается об этом не думать, иначе упадет в паранойю;

можно давить на президента через его семью, однако она не хотела бы, чтобы Владимир Зеленский выбирал между своей семьей и обязанностями президента.

Предварительные заявления Елены Зеленской

Елена Зеленская в этом же интервью The Guardian вспомнила о начале полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. В частности , первая леди сказала, что все происходило как в компьютерной игре .

Елена Зеленская вспомнила, что стояла на первом этаже президентской виллы и смотрела в окно – тогда мимо низко пролетел истребитель, звук был громким. Тогда она не была уверена, украинский самолет или российский.

Следует вспомнить, что 7 июня первая леди Елена Зеленская давала интервью американскому телеканалу ABС. Однако разговор с журналистами прервал сигнал воздушной тревоги , объявленный в Киеве. Это увидели американские зрители.

Выступая 1 июня в День ребенка Елена Зеленская расплакалась . Это случилось, когда она говорила о невинных жертвах агрессии России. Первая леди тогда сказала, что Украина потеряла 261 вселенную. Именно таким тогда было количество погибших детей.

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