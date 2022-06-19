Відповідну інформацію перша леді розповіла британському виданню. Про це стало відомо на 115 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте "Були насичені розпачем": Олена Зеленська згадала перші дні війни

Зеленська розповіла про заходи безпеки в перші дні війни

Олена Зеленська розповіла, що у перші дні війни їй інколи вдавалось поговорити з чоловіком, однак не з її звичайних смартфонів.

Служба безпеки сказала їй залишити всю електроніку та не заходити в жодну зі своїх соціальних мереж,

– мовиться у повідомленні.

Сама Олена Зеленська пригадала, що дні були довгими й самотніми. Перша леді проводила час, допомагаючи сину Кирилу зі шкільною роботою.

Також Олена Зеленська намагалась сформувати розклад дня, щоб бути зайнятою.

"Мала так спланувати справи на свої години та хвилини, щоб переконатися, що є чим зайнятися, і не загубитися у своїх думках", – пояснила Зеленська.

Також перша леді пригадувала в розмові, що з початку війни вона з дітьми перебувала в Україні та регулярно змінювала місце проживання. Заради безпеки не каже, де саме перебувала.

Олена Зеленська також прокоментувала інформацію щодо слів зі одного зі звернень президента Володимира Зеленського: "За наявними розвідувальними даними, ворог позначив мене як мішень №1, а мою сім'ю – як мішень №2". Зокрема жінка пригадала:

намагається про це не думати, інакше впаде в параною;

можна тиснути на президента через його сім'ю, проте вона б не хотіла, щоб Володимир Зеленський вибирав між своєю сім'єю та обов'язками президента.

Попередні заяви Олени Зеленської з початку війни

Олена Зеленська у цьому ж інтерв'ю The Guardian пригадала початок повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. Зокрема перша леді сказала, що все відбувалось, було як в комп'ютерній грі.

Олена Зеленська пригадала, що стояла на першому поверсі президентської вілли й дивилася у вікно – тоді повз низько пролетів винищувач, звук був гучним. Тоді вона не була впевнена, український літак, чи російський.

Варто пригадати, що 7 червня перша леді Олена Зеленська давала інтерв'ю американському телеканалу ABС. Проте розмову з журналістами перервав сигнал повітряної тривоги, який оголосили у Києві. Це побачили американські глядачі.

Виступаючи 1 червня на День дитини Олена Зеленська розплакалась. Це трапилось, коли вона говорила про безневинних жертв агресії. Перша леді тоді сказала, що Україна втратила 261 всесвіт. Саме такою тоді була кількість загиблих дітей.

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