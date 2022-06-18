Зеленська розповіла, що після дзвінка її чоловік одразу поїхав на Банкову. Вона ж, залишившись одна, пішла перевірити, як діти, – до 9-річного Кирила та 17-річної Олександри.

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Момент, коли вперше побачила винищувач

Перша леді зазначила, що діти у той момент вже прокинулися та одягнулися. Здавалося, ніби вони зрозуміли, що відбувається. Після цього Зеленська почала збирати валізу з майном, спускаючись до підвалу з дітьми та охороною щоразу, коли бомби підходили занадто близько.

Жінка згадує, що стояла на першому поверсі президентської вілли й дивилася у вікно, коли повз низько пролетів винищувач, звук був гучним. Тоді вона не була впевнена, український літак, чи російський.

Це було сюрреалістичне відчуття… ніби я граю у комп'ютерну гру і мушу пройти певні рівні, щоб знову опинитися вдома,

– каже Зеленська.

Приховувала від дітей паніку

Жінка додала, що весь день у неї на обличчі була дивна посмішка, тому що вона намагалась не показувати дітям паніку. Зеленська зауважила, що вони просто виконували накази охорони, йшли туди, куди сказали.

Після цього першу леді з дітьми відвезли у відносно безпечне місце. Вона зізналась, що його доводилось змінювати кілька разів.

"Діти були ідеальними"

У перші дні Зеленська чула сирени повітряної тривоги, які стали фоновим фоном для багатьох мільйонів українців. Олександра та Кирило ніколи не відходили від неї.

"Діти були ідеальними. Зазвичай їм доводиться говорити щось мільйон разів, але в той перший день вони зробили все дуже швидко і слухняно", – розповіла жінка.

Вона додала, що потім був довгий період очікування. Вона з дітьми дивилися новини, чекали дзвінків. Телевізор був увімкнений весь час.

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