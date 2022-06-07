Як згодом прокоментувала інцидент сама Зеленська, тоді вони з журналістами якраз говорили про різницю між "спокійними" та "неспокійними" регіонами.

Важливо Україна втратила 261 всесвіт, – Зеленська розплакалась, згадуючи загиблих у війні дітей

За її словами, журналісти змогли пересвідчитися, що насправді в Україні немає спокійних регіонів. Бо Росія хоче знищити їх усі, але не дочекається.

Ми не готові поступатися своїми територіями. Не можна втратити свої території та бути спокійними надалі. Агресор не зупиниться на частині нашої території, не зупиниться, доки не знищить нас. Тож у нас немає вибору – ми повинні боротися за свою незалежність,

– наголосила Зеленська.

Також вона переказала слова великої подяки американцям та заклик:

"Мені дуже хочеться, щоб весь світ – і американці також – не звикали до цієї війни. Так, від вас вона далеко, довго триває, і від неї можна втомитися, але, будь ласка, не звикайте, тому що якщо всі звикнуть, ця війна не закінчиться ніколи. І коли ви починаєте думати, що «не все так однозначно» і для цієї війни можуть бути якісь причини, це означає, що ви в зоні російської пропаганди! Будьте уважними, чуйте правду".

Зверніть увагу! Розмову на 40 хвилин перервала повітряна тривога – цей епізод також побачили американські глядачі.

Перша леді переконана, що українці вистоять у цій війні. Але нині наші громадяни переживають жахливі трагедії.

Є діти, які бачили, як убивали їхніх батьків. Тут, на Київщині, наприклад, є хлопчики, які бачили, як убили їхню маму, і самі мусили її ховати,

– розповіла вона.

На думку дружини Президента, російські солдати вдаються до руйнувань і насильства, адже мета Росії – "знищити все те, що робить нас українцями й відрізняє від них".