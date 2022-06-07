Как впоследствии прокомментировала инцидент сама Зеленская, тогда они с журналистами как раз говорили о разнице между "спокойными" и "беспокойными" регионами.

Важно Украина потеряла 261 вселенную, – Зеленская расплакалась, вспоминая погибших в войне детей

По ее словам, журналисты смогли убедиться, что на самом деле в Украине нет спокойных регионов. Потому что Россия хочет уничтожить их все, но не дождется.

Мы не готовы уступать свои территории. Нельзя потерять свои территории и быть спокойными в дальнейшем. Агрессор не остановится на части нашей территории, не остановится, пока не уничтожит нас. Так что у нас нет выбора – мы должны бороться за свою независимость,

– подчеркнула Зеленская.

Также она пересказала слова большой благодарности американцам и призыв:

"Мне очень хочется, чтобы весь мир – и американцы тоже – не привыкали к этой войне. Да, от вас она далеко, долго длится, и от нее можно устать, но, пожалуйста, не привыкайте, потому что если все привыкнут, эта война не закончится никогда. И когда вы начинаете думать, что "не все так однозначно" и для этой войны могут быть какие-то причины, это значит, что вы в зоне российской пропаганды! Будьте внимательны, слушайте правду".

Обратите внимание! Разговор на 40 минут прервала воздушная тревога – этот эпизод тоже увидели американские зрители.

Первая леди убеждена, что украинцы устоят в этой войне. Но сейчас наши граждане переживают ужасающие трагедии.

Есть дети, которые видели, как убивали родителей. Здесь, на Киевщине, например, есть мальчики, которые видели, как убили их маму, и сами должны были ее хоронить,

– рассказала она.

По мнению супруги Президента, российские солдаты прибегают к разрушениям и насилию, ведь цель России – "уничтожить все то, что делает нас украинцами и отличает от них".