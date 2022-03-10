И если раньше политики пытались шутить, чтобы поднять дух народа во время войны, то теперь все будут вспоминать россиянам жуткие обстрелы родильного.

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Советник главы ОП Алексей Арестович говорит, что противник почти не имеет продвижений – разве что продвижение в загробную жизнь отдельных солдат и целых подразделений.

Проблема в том, что иронию теперь подтачивает судьба Мариуполя. Без юмора не обойтись, особенно на войне, но разбомбленный роддом теперь всегда рядом,

– заявил чиновник.

По словам Арестовича, Мариуполь враги накрыли, но у них нет сил зайти в него, потому что все полягут там.

В среду, 9 марта, российская армия нанесла циничный авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе. Из-за российских бомб погибли три человека, среди них – ребенок, еще 17 человек пострадали.

Добавим, что за 4 часа до того, как сбросить бомбы на роддом в Мариуполе, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова соврала, якобы ВСУ выгнали оттуда пациентов и обустроили огневые позиции.

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