Соответствующее заявление озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом она заявила на брифинге 1 декабря.

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В частности, Псаки пояснила, что санкции могут ввести в ответ на недружественные шаги.

Что касается того, какими могут быть данные инструменты: с самого начала работы нашей администрации мы показывали, что мы готовы к использованию ряда инструментов, экономических и других, в ответ на враждебные действия России. Государственный секретарь (США Энтони Блинкен – 24 канал) сегодня (говорится об 1 декабря – 24 канал) ясно дал понять, что мы без колебаний будем использовать эти инструменты,

– объяснила пресс-секретарь.

Джен Псаки также добавила, что Штаты находятся в контакте с Россией "на ряде уровней". Однако объяснила, что пока нет объявления о разговоре Путина и Байдена.

Обратите внимание! Американские СМИ еще в конце октября предупредили, что Россия стягивает войска к границе Украины. Впоследствии украинская разведка объяснила, что действительно говорится ориентировочно о 90 тысячах военных. Кроме того, 21 ноября глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению зимой. В частности, Кремль может попытаться зажать Украину "в кольцо".

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