Відповідну заяву озвучила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Про це вона заявила під час брифінгу 1 грудня.
До теми Блінкен пригрозив Росії санкціями і присутністю на "східному флангу"
Вашингтон готовий ввести секції проти Росії
Зокрема Псакі пояснила, що санкції можуть ввести у відповідь на недружні кроки.
Що стосується того, якими можуть бути дані інструменти: з самого початку роботи нашої адміністрації ми показували, що готові до використання низки інструментів, економічних та інших, у відповідь на ворожі дії Росії. Державний секретар (США Ентоні Блінкен – 24 канал) сьогодні (мовиться про 1 грудня – 24 канал) ясно дав зрозуміти, що ми без вагань будемо використовувати ці інструменти,
– пояснила прессекретарка.
Джен Псакі також додала, що Штати перебувають в контакті з Росією "на ряді рівнів". Однак пояснила, що наразі немає оголошення про розмову Путіна і Байдена.
Коротко про останню заяву Блінкена
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати можуть ввести санкції проти Москви. Водночас наголосив, що країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі".
- Пояснив, якщо Росія посилить агресію проти України, то НАТО буде змушене вживати відповідних заходів.
- Блінкен додав: "Якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, ми відреагуємо рішуче". Проте запевнив, що буде краще, якщо Київ та Москва таки врегулюють кризу. За його словами, можуть допомогти мінські домовленості.
- У іншому випадку США будуть готові й до сильних економічних обмежувальних заходів проти Росії.