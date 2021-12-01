Відповідну заяву озвучила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Про це вона заявила під час брифінгу 1 грудня.

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Вашингтон готовий ввести секції проти Росії

Зокрема Псакі пояснила, що санкції можуть ввести у відповідь на недружні кроки.

Що стосується того, якими можуть бути дані інструменти: з самого початку роботи нашої адміністрації ми показували, що готові до використання низки інструментів, економічних та інших, у відповідь на ворожі дії Росії. Державний секретар (США Ентоні Блінкен – 24 канал) сьогодні (мовиться про 1 грудня – 24 канал) ясно дав зрозуміти, що ми без вагань будемо використовувати ці інструменти,

– пояснила прессекретарка.

Джен Псакі також додала, що Штати перебувають в контакті з Росією "на ряді рівнів". Однак пояснила, що наразі немає оголошення про розмову Путіна і Байдена.

Зверніть увагу! Американські ЗМІ ще наприкінці жовтня попередили, що Росія стягує війська до кордону України. Згодом українська розвідка пояснила, що справді мовиться орієнтовно про 90 тисяч військових. Окрім того, 21 листопада глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення взимку. Зокрема Кремль може спробувати затиснути Україну "в кільце".

Коротко про останню заяву Блінкена