Об этом на пресс-конференции сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Она отметила, что в ЕС есть список кран, из которых разрешены несущественные путешествия.

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Въезд разрешат всем вакцинированным людям

В этом списке – 20 государств. Однако в скором времени в Еврокомиссии обещают перейти к индивидуальному подходу.

Это означает, что мы позволим всем вакцинированным людям приезжать в ЕС.

– уточнила Йоханссон.

Есть определенное требование к препаратам, которыми следует проводить прививки против COVID-19: они должны быть признаны Евросоюзом. Если речь идет о вакцинах, которые не одобрены ЕС, а только ВОЗ, то таких путешественников тоже будут впускать, но только с ПЦР-тестом.

Путешествия разрешат и людям со справкой о выздоровлении

Так же путешествия по Евросоюзу позволят людям, у которых есть справка о выздоровлении от коронавируса. Однако и в этом случае потребуется отрицательный результат теста.

В ЕС хотят уменьшить срок действия COVID-сертификата

Также в ЕС планируют уменьшить срок действия сертификата о вакцинации – до 9 месяцев. В Еврокомиссии говорят, что такие рекомендации врачей: мол, после 9 месяцев после второй дозы необходима еще и бустерная. Такие правила будут действовать уже с 10 января 2022 года.

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