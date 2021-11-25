Про це на пресконференції повідомила єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон. Вона зазначила, що наразі у ЄС є список країн, з яких дозволені несуттєві подорожі.

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В'їзд дозволять усім вакцинованим людям

У цьому переліку – 20 країн. Проте незабаром у Єврокомісії обіцяють перейти до індивідуального підходу.

Це означає, що ми дозволимо всім вакцинованим людям приїжджати в ЄС,

– уточнила Йоганссон.

Є певна вимога до препаратів, якими мають проводити щеплення проти COVID-19: вони мають бути визнані Євросоюзом. Якщо мовиться про вакцини, які не схвалені ЄС, а лише ВООЗ, то таких мандрівників теж впускатимуть, проте лише з ПЛР-тестом.

Подорожі дозволять і людям з довідкою про одужання

Так само подорожі Євросоюзом дозволять людям, у яких є довідка про одужання від коронавірусу. Проте і у цьому випадку буде потрібен негативний результат тесту.

У ЄС хочуть зменшити термін дії COVID-сертифікату

Також у ЄС планують зменшити термін дії сертифікату про вакцинацію – до 9 місяців. У Єврокомісії кажуть, що такі рекомендації лікарів: мовляв, після 9 місяців після другої дози необхідна ще й бустерна. Такі правила діятимуть вже з 10 січня 2022 року.

Деталі тут Нові правила для подорожей: Єврокомісія хоче змінити "кольорову мапу" країн