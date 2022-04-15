Данные официально подтверждены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, на 50-й день войны в Донецкой области погибли 238 человек и еще 772 получили ранения.

Это важно Россияне проводят эксгумацию тел жителей Мариуполя, похороненных во дворах

Кириленко отметил, что это официально подтвержденные данные, не учитывающие жертвы в блокадном Мариуполе.

На 50-й день сопротивления это количество достигает 238 погибших и 772 раненых. Это официально подтвержденные данные. Без Мариуполя,

– сказал глава Донецкой ОВА.

К теме – Оккупанты заметают следы зверских преступлений в Мариуполе: заработали мобильные крематории: смотрите видео