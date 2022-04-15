Дані офіційно підтверджені

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, на 50-й день війни на Донеччині загинуло 238 людей та ще 772 – отримали поранення.

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Кириленко зауважив, що це офіційно підтверджені дані, які не враховують жертви у блокадному Маріуполі.

На 50-ий день спротиву ця кількість сягає 238 загиблих і 772 поранених. Це офіційно підтверджені дані. Без Маріуполя,

– сказав глава Донецької ОВА.

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