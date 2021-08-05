Редакция отмечает, что не получала никаких предупреждений перед блокировкой. Однако 4 августа поступили письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно не указали.

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Теперь сайт "Открытых медиа" внесли в реестр интернет-страниц, содержащих "призывы к массовым беспорядкам". Издания связаны с российским предпринимателем и публицистом Михаилом Ходорковским.

Кроме того, заблокировали сайты изданий "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки". Говорят, что ограничили по требованию Генпрокуратуры. Также заблокировали сайт премии "Профессия – журналист", которую основал Ходорковский в 2016 году.

СМИ прекращают работу

"Открытые медиа" заявили, что прекращают работу с 5 августа. Такое решение приняли, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики.

Издание подчеркнуло, что никогда не сотрудничало со структурами, которые объявлены "нежелательными" и работало на средства пятилетнего гранта, выданного Михаилом Ходорковским.

К сожалению, власти не нужны медиа-проекты с критическим взглядом на то, что происходит в стране, чем больше критики – тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попробовали,

– говорится в заявлении СМИ.

Издание "МБХ медиа" после блокировки сайта также закрывают. Главный редактор Вероника Куцило, подчеркнула, что риски очень велики.

"Я не готов ставить под угрозу свободу и жизнь других людей", – подчеркнула редактор.

Работу прекращает и проект "Правозащита Открытки".

Суд не отменил решение о признании фонда Навального экстремистской организацией

Помимо блокировки СМИ, в России продолжался суд по Фонду борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Ранее его и другие штабы политика признали экстремистскими и запретили их деятельность. Апелляция оставила решение без изменений, сообщает "Радио свобода".