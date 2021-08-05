Редакція зазначає, що не отримувала жодних попереджень перед блокуванням. Однак 4 серпня надійшли листи від Роскомнадзора з вимогою видалити протиправну інформацію, але яку саме не зазначили.

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Тепер сайт "Відкритих медіа" внесли до реєстру інтернет-сторінок, що містять "заклики до масових безладів". Видання пов'язані з російським підприємцем та публіцистом Михайлом Ходорковським. Крім того, заблокували сайти видань "МБХ медіа" та "Правозахист Листівки". Кажуть, що обмежили на вимогу генпрокуратури. Також заблокували сайт премії "Професія – журналіст", яку заснував Ходорковський у 2016 році. ЗМІ припиняють роботу "Відкриті медіа" заявили, що припиняють роботу з 5 серпня. Таке рішення прийняли, бо ризики для співробітників проєкту занадто великі. Видання підкреслило, що ніколи не співпрацювало зі структурами, оголошеними "небажаними" та працювало на кошти п'ятирічного гранту, виданого Михайлом Ходорковським. На жаль, владі не потрібні медіа-проєкти з критичним поглядом на те, що відбувається в країні, чим більше критики – тим коротше життя проєкту. Але ми хоча б спробували,

– мовиться у заяві ЗМІ. Видання "МБХ медіа" після блокування сайту також закривають. Головна редакторка Вероніка Куцило, наголосила, що ризики дуже великі. "Я не готова ставити під загрозу свободу і життя інших людей", – наголосила редакторка.

Роботу припиняє і проєкт "Правозахист Листівки".

Суд не скасував рішення про визнання Фонду Навального екстремістською організацією

Крім блокування ЗМІ, У Росії тривав суд щодо Фонду боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального. Раніше його та інші штаби політика визнали екстремістськими та заборонили їх діяльність. Апеляція залишила рішення без змін, повідомляє "Радіо свобода".