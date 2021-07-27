Видео российская чиновница опубликовала в своем телеграм-канале. В форме пресс-конференции она решила поддержать спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Токио без государственной символики.

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Что было на видео

На ролике Захарова общается с журналистами, а в завершение говорит слова поддержки российским спортсменам. Стоит отметить, что к работникам сферы СМИ она обращалась "уважаемые коллеги".

Но самой странной была "подготовка" к пресс-конференции, которую демонстрируют первые кадры видео.

На них чиновница отрабатывает боевые приемы на манекене с надписью "press", которую используют журналисты.



Захарова нокаутирует "журналиста" / Скриншот с видео

У чиновницы есть объяснения

В комментарии изданию "Подъем" Захарова пояснила, что эта надпись не имеет ничего общего с журналистами.

Обозначает место пресса на манекене. Там кубики – чтобы не промахнуться. Ни один журналист при съемках ролика не пострадал,

– оправдывается чиновник.

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