Президент России Владимир Путин издал указ, которым присвоил звание чрезвычайного и полномочного посла России нескольким российским дипломатам. В этот список попала и Мария Захарова, которая неоднократно попадала в курьезные ситуации.

Об указе Путина в своем телеграме сообщил российский журналист Алексей Венедиктов.

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Кроме Захаровой, такое звание получили еще 5 российских дипломатов:

Искандер Азизов – посол России в Монголии;

Сергей Бутин – директор Генсекретариата МИД России;

Сергей Губарев – посол по особым поручениям;

Андрей Гуськов – посол России на Кубе;

Владимир Дедушкин – посол России в Йемене.

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Отдых – это привилегия богатых

Именно так, эта "гениальная" фраза принадлежит официальной представительнице МИД России. Она об этом заявила в одном из интервью. Как быть с рабами, которые тоже иногда хотят отдохнуть, она не объяснила.

А действительно, кастовое разделение – это так по-современному. Пока усталый хозяин будет отдыхать, кто-то же должен работать в России.

К слову, представитель МИД России также дипломатично заявила, что люди с малыми доходами "соответственно одеваются и могут есть с пола".

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Когда ты дипломат, главное помнить, какой страны

Да, именно с этим и связан следующий курьез с участием Марии Захаровой. Звучит почти невероятно, но в МИД России умудрились забыть, как называется их государство.

Это произошло именно во время выступления Захаровой. На стенде, который был на фоне, было написано "МИД Россиийской Федерации". На самом деле их страна называется "Российской Федерацией".

Сомнительно, что ошибку в написании допустила сама Захарова, но после ее выступления на фоне этого в глазах россиян именно она стала лицом этого "русского стыда".

Сделали самое грустное видео ((( pic.twitter.com/xsz8r4TqP1 — РИП Новости (@riarip) June 9, 2017

И куда же без водки

Если когда вы думаете о русских, вам в голову сразу же приходит "водка", то это стереотипное мышление. Впрочем, точно так же думают и представители МИД России.

По мнению Марии Захаровой, выпить "по 50" в рабочий день – это не преступление. Главное, чтобы компания была хорошей. Кажется, теперь понятно, как предыдущие курьезы вообще могли случиться – представьте, что вы бы ходили на работу "под мухой".

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На самом деле, это далеко не весь список достижений лица российской дипломатии. Этот список можно было бы продолжать бесконечно долго.