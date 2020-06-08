Президент Росії Володимир Путін видав указ, яким надав звання надвичайного і повноважного посла Росії кільком російським дипломатам. До цього списку потрапила й Марія Захарова, яка неодноразово потрапляла в курйозні ситуації.

Про указ Путіна у своєму телеграмі повідомив російський журналіст Олексій Венедіктов.

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Крім Захарової, таке звання отримали ще 5 російських дипломатів:

Іскандер Азізов – посол Росії в Монголії;

Сергій Бутін – директор генсекретаріату МЗС Росії;

Сергій Губарєв – посол з особливих доручень;

Андрій Гуськов – посол Росії в Кубі;

Володимир Дєдушкін – посол Росії в Ємені.

Чим відома Марія Захарова: курйози за її участі

Відпочинок – це привілей багатих

Саме так, ця "геніальна" фраза належить офіційній представниці МЗС Росії. Вона про це заявила в одному з інтерв'ю. Як бути з рабами, які теж іноді хочуть відпочити, вона не пояснила.

А й справді, кастовий поділ – це ж так по-сучасному. Поки втомлений господар відпочиватиме, хтось ж має працювати на Росії.

До слова, представниця МЗС Росії також дипломатично заявила, що люди з малими прибутками "відповідно одягаються і можуть їсти з підлоги".

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Коли ти дипломат, головне пам'ятати, якої країни

Так, саме з цим і пов'язаний наступний курйоз за участі Марії Захарової. Звучить майже неймовірно, але в МЗС Росії примудрилися забути, як називається їхня держава.

Це сталося саме під час виступу Захарової. На стенді, що був на фоні, було написано "МИД Россиийской Федерации". Насправді ж їхня країна називається "Российской Федерацией" або Російською Федерацією.

Сумнівно, що помилку в написанні допустила сама Захарова, але після її виступу на фоні цього в очах росіян саме вона стала обличчям цього "російського сорому".

Сделали самое грустное видео ((( pic.twitter.com/xsz8r4TqP1 — РИП Новости (@riarip) June 9, 2017

І куди ж без горілки

Якщо коли ви думаєте про росіян, вам на думку одразу ж спадає "водка", то це стереотипне мислення. Втім точно так само думають і представники МЗС Росії.

На думку Марії Захарової, хильнути "по 50" у робочий день – це ж не злочин. Головне, аби компанія була хорошою. Здається, тепер зрозуміло, як попередні курйози взагалі могли трапитися – уявіть, що ви б ходили на роботу "під мухою".

Марія Захарова п'є горілку: дивіться відео

Насправді, це далеко не весь список досягнень обличчя російської дипломатії. Втім цей список можна було б продовжувати безкінечно довго.