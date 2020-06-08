Путін присвоїв статус дипломата найвищого рівня курйозній Захаровій
Президент Росії Володимир Путін видав указ, яким надав звання надвичайного і повноважного посла Росії кільком російським дипломатам. До цього списку потрапила й Марія Захарова, яка неодноразово потрапляла в курйозні ситуації.
Про указ Путіна у своєму телеграмі повідомив російський журналіст Олексій Венедіктов.
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Крім Захарової, таке звання отримали ще 5 російських дипломатів:
- Іскандер Азізов – посол Росії в Монголії;
- Сергій Бутін – директор генсекретаріату МЗС Росії;
- Сергій Губарєв – посол з особливих доручень;
- Андрій Гуськов – посол Росії в Кубі;
- Володимир Дєдушкін – посол Росії в Ємені.
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Відпочинок – це привілей багатих
Саме так, ця "геніальна" фраза належить офіційній представниці МЗС Росії. Вона про це заявила в одному з інтерв'ю. Як бути з рабами, які теж іноді хочуть відпочити, вона не пояснила.
А й справді, кастовий поділ – це ж так по-сучасному. Поки втомлений господар відпочиватиме, хтось ж має працювати на Росії.
До слова, представниця МЗС Росії також дипломатично заявила, що люди з малими прибутками "відповідно одягаються і можуть їсти з підлоги".
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Коли ти дипломат, головне пам'ятати, якої країни
Так, саме з цим і пов'язаний наступний курйоз за участі Марії Захарової. Звучить майже неймовірно, але в МЗС Росії примудрилися забути, як називається їхня держава.
Це сталося саме під час виступу Захарової. На стенді, що був на фоні, було написано "МИД Россиийской Федерации". Насправді ж їхня країна називається "Российской Федерацией" або Російською Федерацією.
Сумнівно, що помилку в написанні допустила сама Захарова, але після її виступу на фоні цього в очах росіян саме вона стала обличчям цього "російського сорому".
І куди ж без горілки
Якщо коли ви думаєте про росіян, вам на думку одразу ж спадає "водка", то це стереотипне мислення. Втім точно так само думають і представники МЗС Росії.
На думку Марії Захарової, хильнути "по 50" у робочий день – це ж не злочин. Головне, аби компанія була хорошою. Здається, тепер зрозуміло, як попередні курйози взагалі могли трапитися – уявіть, що ви б ходили на роботу "під мухою".
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Насправді, це далеко не весь список досягнень обличчя російської дипломатії. Втім цей список можна було б продовжувати безкінечно довго.