"Трус конченый": Захарова і Навальний так і не провели дебати і звинуватили одне одного

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова та опозиційний політик Олексій Навальний домовилися 1 травня провести дебати. Щоправда, така ідея закінчилася нічим, самі дебати були скасовані, а політики лише позвинувачували одне одного у фейсбуці.

Першою зі звинуваченнями виступила саме представниця МЗС. У фейсбуці вона заявила, що Навальний не захотів прямо спілкуватися, навіть у телефоному дзвінку.

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За її словами, усе спілкування відбувалося лише через колегу Олексія Навального Любов Соболь. Остання ж пропонувала проводити дебати з модератором Олексієм Пивоваровим, а потім буцімто почала називати теми, на які "не можна говорити".

Час почали виставляти: 2 хвилини на се, 2 хвилини на те. Боягуз ти, Навальний, кінчений. Навіть на битву з жінкою мужика тягнеш,

– заявила Марія Захарова.

Сам Олексій Навальний одразу ж відреагував, щоправда теж у фейсбуці. Він запевнив, що негайно погодився на пропозицію про дебати у будь-якому форматі.

Він переконує, що дипломатка сама погодилася на проведення дебатів за участі модератора Пивоварова, а в останній момент відмовилася і звинуватила у всьому свого опонента.

"Я попросив передати Марії, що готовий і без ведучого. Однак, вона моментально опублікувала пост про те, що я відмовився і "боягуз ти, Навальний, кінчений". Висока школа Міністерства закордонних справ", – зауважив опозиціонер.

Він наголосив, що його позиція досі не змінилася. Він публічно погодився на проведення дебатів у будь-якому форматі, навіть без модератора.

Чому Навальний і Захарова мали провести дебати

Причиною цьому став нещодавній випуск проєкту "Росія майбутнього", який Олексій Навальний щотижня випускає на YouTube.

Цього разу він обговорював інтерв'ю Марії Захарової журналісту Махайлові Зигарю. Опозиціонер звинуватив дипломатку у тому, що вона буцімто підтримує кастовий поділ суспільства.

Після цього вже сама офіційна представниця МЗС Росії запропонувала голові "Фонду боротьби з корупцією" провести дебати.

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