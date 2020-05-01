"Трус конченый": Захарова и Навальный так и не провели дебаты и обвинили друг друга

Официальная представительница МИД России Мария Захарова и оппозиционный политик Алексей Навальный договорились 1 мая провести дебаты. Правда, такая идея закончилась ничем, сами дебаты были отменены, а политики лишь обвинили друг другу в Фейсбуке.

Первой с обвинениями выступила именно представительница МИД. В фейсбуке она заявила, что Навальный не захотел прямо общаться, даже в телефонном звонке.

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По ее словам, все общение происходило только через коллегу Алексея Навального Любовь Соболь. Последняя же предлагала проводить дебаты с модератором Алексеем Пивоваровым, а потом якобы стала называть темы, на которые "нельзя говорить".

Время начали выставлять: 2 минуты на се, 2 минуты на то. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь,

– заявила Мария Захарова.

Сам Алексей Навальный тут же отреагировал, правда тоже в фейсбуке. Он заверил, что немедленно согласился на предложение о дебатах в любом формате.

Он убеждает, что дипломат сама согласилась на проведение дебатов с участием модератора Пивоварова, а в последний момент отказалась и обвинила во всем своего оппонента.

"Я попросил передать Марии, что готов и без ведущего. Однако, она моментально опубликовала пост о том, что я отказался и "трус ты, Навальный, конченый". Высокая школа Министерства иностранных дел", – отметил оппозиционер.

Он подчеркнул, что его позиция до сих пор не изменилась. Он публично согласился на проведение дебатов в любом формате, даже без модератора.

Почему Навальный и Захарова должны были провести дебаты

Причиной этому стал недавний выпуск проекта "Россия будущего", который Алексей Навальный еженедельно выпускает на YouTube.

На этот раз он обсуждал интервью Марии Захаровой журналисту Михаилу Зыгарю. Оппозиционер обвинил дипломата в том, что она якобы поддерживает кастовое разделение общества.

После этого уже сама официальная представительница МИД России предложила главе "Фонда борьбы с коррупцией" провести дебаты.

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