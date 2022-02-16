Макрон и Шольц сидели на огромном расстоянии от Путина

Перед этим пользователи соцсетей смеялись из-за переговоров Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и через несколько дней – канцлером Германии Олафом Шольцем. Рассмешила людей чрезмерная паранойя российского политика, сообщает 24 канал.

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Да, европейских лидеров посадили с Путиным за 6-метровый стол. Выглядела эта сцена довольно смешно. Она даже породила множество мемов в сети.

Впоследствии выяснилось, что такой стол в Кремле специально для гостей, которые отказываются сдавать российские ПЦР-тесты. Макрон и Шольц не согласились на "эксперимент" со своим здоровьем, поэтому и должны были прислушиваться к словам далеко сидевшего Путина.

Путин беседует с Шольцем / Фото РБК

Путин и Макрон пытаются услышать друг друга / Скриншот с видео

Болсонару согласился на условия Кремля

Однако бразильский президент не так сильно беспокоится о собственном здоровье, ведь является большим противником вакцинации против коронавируса. Кстати, на родине против него возбуждено уголовное дело за распространение фейков о COVID-19.

Похоже, что Болсонару согласился сдать российский тест на коронавирус и потому был подпущен к главе Кремля. Ведь на фото видно, как политики сидят возле камина совсем рядом. Разделяет их только небольшой журнальный столик.

Путин провел встречу с Болсонару / Скриншот с видео

Коротко о президенте Бразилии

Болсонару известен своими одиозными высказываниями о коронавирусе.

Политик говорил, что вакцинация против COVID-19 провоцирует СПИД. При этом он ссылался на статью из журнала. Поэтому президента будут судить.

Кроме того, против Болсонару могут возбудить дело за массовые убийства. Речь идет о "непонятном" подходе президента к пандемии коронавируса.

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