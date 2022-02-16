Макрон та Шольц сиділи на величезній відстані від Путіна

Перед тим користувачі соцмереж сміялися через переговори Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном та через кілька днів – канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Розсмішила людей надмірна параноя російського політика, інформує 24 канал.

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Так, європейських лідерів посадили з Путіним за 6-метровий стіл. Виглядала ця сцена досить кумедно. Вона навіть породила безліч мемів у мережі.

Згодом з'ясувалося, що такий стіл у Кремля є спеціально для гостей, які відмовляються здавати російські ПЛР-тести. Макрон та Шольц не погодилися на "експеримент" зі своїм здоров'ям, тому й мусили дослухатися до слів Путіна, який далеко сидів.



Путін бесідує з Шольцом / Фото РБК



Путін та Макрон намагаються почути один одного / Скриншот з відео

Болсонару погодився на умови Кремля

Однак бразильський президент не так сильно турбується про власне здоров'я, адже є великим противником вакцинації проти коронавірусу. До речі, на батьківщині проти нього відкрили кримінальну справу за поширення фейків про COVID-19.

Схоже, що Болсонару погодився здати російський тест на коронавірус й тому його підпустили до очільника Кремля. Адже на фото видно, як політики сидять біля каміна зовсім поруч. Розділяє їх лише маленький журнальний столик.



Путін провів зустріч з Болсонару / Скриншот з відео

Коротко про президента Бразилії

Болсонару відомий своїми скандальними висловлюваннями про коронавірус.

Політик казав, що вакцинація проти COVID-19 провокує СНІД. При цьому він посилався на статтю з журналу. Через це президента судитимуть.

Крім того, проти Болсонару можуть відкрити справу за масові вбивства. Мовиться про "незрозумілий" підхід президента до пандемії коронавірусу.

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