Комісія сенату Бразилії рекомендує висунути звинувачення проти президента. Стверджують, що Болсонару та інші урядовці дозволили коронавірусу поширитися серед населення.
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Звинувачення для Болсонару
У проєкті доповіді комісії автори звинувачують політику адміністрації Болсонару у половині всіх смертей від COVID-19 в Бразилії. Владу закликають висунути звинувачення у вбивстві. Політики називають підхід уряду до пандемії "нерозумним".
Намір імунізувати населення шляхом природного зараження (...) такою поведінкою федеральний уряд, який був юридично зобов'язаний діяти, погодився зі смертю бразильців,
– зазначили у звіті.
Іншим політикам теж інкримінують звинувачення
Також рекомендують пред'явити кримінальні обвинувачення 69 іншим особам. Серед них є троє синів Болсонару та численні урядовці.
Про остаточний документ говоритимуть 20 жовтня. Якщо звіт схвалять, його направлять генеральному прокурору Аугусто Арасу. Той матиме 30 днів, щоб оголосити про будь-які заходи.
Зауважимо, Араса вважають союзником Болсонару. Тому очікують, що звинувачення у вбивствах президенту таки не висунуть.
Як Болсонару ставиться до коронавірусу
- Жаїр Болсонару ще від початку пандемії висловлював несерйозне ставлення до коронавірусу. Він критикував будь-які обмежувальні заходи щодо боротьби з хворобою.
- У вересні 2020 року президент заявив, що залишатися вдома під час пандемії – це прояв слабкості. Політик навіть брав участь в акції протесту, де закликали покласти край коронавірусним обмеженням у Бразилії.
- Президент не робив щеплення. До речі, через це у вересні його не пустили в один з ресторанів Нью-Йорка. Президенту довелось їсти на вулиці.