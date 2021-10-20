Комісія сенату Бразилії рекомендує висунути звинувачення проти президента. Стверджують, що Болсонару та інші урядовці дозволили коронавірусу поширитися серед населення.

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Звинувачення для Болсонару

У проєкті доповіді комісії автори звинувачують політику адміністрації Болсонару у половині всіх смертей від COVID-19 в Бразилії. Владу закликають висунути звинувачення у вбивстві. Політики називають підхід уряду до пандемії "нерозумним".

Намір імунізувати населення шляхом природного зараження (...) такою поведінкою федеральний уряд, який був юридично зобов'язаний діяти, погодився зі смертю бразильців,

– зазначили у звіті.

Іншим політикам теж інкримінують звинувачення

Також рекомендують пред'явити кримінальні обвинувачення 69 іншим особам. Серед них є троє синів Болсонару та численні урядовці.

Про остаточний документ говоритимуть 20 жовтня. Якщо звіт схвалять, його направлять генеральному прокурору Аугусто Арасу. Той матиме 30 днів, щоб оголосити про будь-які заходи.

Зауважимо, Араса вважають союзником Болсонару. Тому очікують, що звинувачення у вбивствах президенту таки не висунуть.

Як Болсонару ставиться до коронавірусу