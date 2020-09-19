Президент Бразилії Жаїр Болсонару вчергове розкритикував самоізоляцію та заявив, що це є "проявом слабості". І це попри те, що країна перебуває на третьому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус.

Обурлива заява президента Бразилії

Під час промови у бразильському штаті Монтана Жаїр Болсонару вчергове виступив проти самоізоляції під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє видання Globo.

Важливо Бразилія практично перемогла коронавірус, – заява президента

Президент Білорусі заявив, що не треба боятися того, чого ми не можемо уникнути.

Ви не зупинилися під час пандемії. Ви не втягнулися в цю м'яку розмову "залишайтеся вдома, а економікою займемося пізніше". Це для слабких,

– сказав Болсонару.

Попри те, що соціальна ізоляція вважається одним з найбільш ефективних способів стримати поширення коронавірусу, Болсонару знову піддав її критиці.

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Коронавірус у Бразилії: яка ситуація зараз

Від початку пандемії на коронавірус у Бразилії захворіли майже 4,5 мільйона осіб. Країна на третьому місці у світі по захворюваності. Померли від COVID-19 понад 135 тисяч бразильців.

У березні з'являлася інформація про те, що у Болсонару виявили COVID-19, однак тоді інформація не підтвердилася.

Днями президент Бразилії заявив, що його країна практично перемогла епідемію коронавірусу. Також він звинуватив журналістів у тому, що вони приховують "успіхи влади".



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