Для "риб" це був перший поєдинок за час пандемії COVID-19, на якому дозволили бути глядачам. Однак клуб наполягав на тому, щоб дозволити вхід лише щепленим або тим, у кого був негативний результат ПЛР-тесту.
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Я хотів подивитися гру Сантоса, але мені сказали, що потрібно зробити укол від вірусу. Для чого? У мене більше антитіл, ніж у тих, хто вакцинувався,
– сказав Жаїр Болсонару.
Окрім цього, президент Бразилії закликав інших також ігнорувати щеплення.
Що відомо про Болсонару
- Жаїр Болсонару – відомий COVID-скептик, від самого початку він висловлював несерйозне ставлення до інфекції та критикував будь-які обмежувальні заходи щодо боротьби з хворобою.
- У вересні 2020 року бразильський президент заявив, що залишатися вдома під час пандемії – це прояв слабкості.
- Окрім цього, глава Бразилії брав участь в акцій протесту, де закликали покласти край коронавірусним обмеженням у державі.