Наразі щеплення є обов'язковою умовою для того, щоб потрапити у ресторан, театр, кінотеатр чи спортзал міста. Саме тому президент їв на вулиці.

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Жаїра Болсонару не впустили в ресторан Нью-Йорка

Президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув в Нью-Йорк, щоб взяти участь у Генасамблеї ООН, був змушений їсти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу,

– мовиться у повідомленні.

Проте керуючий ресторану Франсіску Каппа розповів, що Болсонару перебував ззовні, оскільки там дозволяється бути невакцинованим. Він запевнив, що заклад зробив усе, щоб президент зміг поїсти.

Президент розділив піцу разом з міністром туризму Гілсоном Мачадо Нето, міністром охорони здоров'я Марсело Кейрогою, президентом Федерального банку Caixa Economica Педро Гімарайншем, генералом Луїсом Едуардо Рамосом та іншими політиками.

Гілсон Мачадо Нето опублікував у інстаграмі фото обіду.



Президент та інші політики обідали на вулиці / Фото інстаграм Гілсон Мачадо Нето

Перед від'їздом в США президент заявив, що у нього є імунітет – він сформувався через те, що Болсонару в 2020 році вже хворів на коронавірус.

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