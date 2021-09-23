Наразі щеплення є обов'язковою умовою для того, щоб потрапити у ресторан, театр, кінотеатр чи спортзал міста. Саме тому президент їв на вулиці.
До теми Джонсон переконував антивакцинатора президента Бразилії зробити щеплення
Жаїра Болсонару не впустили в ресторан Нью-Йорка
Президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув в Нью-Йорк, щоб взяти участь у Генасамблеї ООН, був змушений їсти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу,
– мовиться у повідомленні.
Проте керуючий ресторану Франсіску Каппа розповів, що Болсонару перебував ззовні, оскільки там дозволяється бути невакцинованим. Він запевнив, що заклад зробив усе, щоб президент зміг поїсти.
Президент розділив піцу разом з міністром туризму Гілсоном Мачадо Нето, міністром охорони здоров'я Марсело Кейрогою, президентом Федерального банку Caixa Economica Педро Гімарайншем, генералом Луїсом Едуардо Рамосом та іншими політиками.
Гілсон Мачадо Нето опублікував у інстаграмі фото обіду.
Президент та інші політики обідали на вулиці / Фото інстаграм Гілсон Мачадо Нето
Перед від'їздом в США президент заявив, що у нього є імунітет – він сформувався через те, що Болсонару в 2020 році вже хворів на коронавірус.
Що відомо про позицію щодо вакцинації Президента Бразилії
- 20 вересня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з Жаїром Болсонару. Він закликав його вакцинуватись. Заявив також, що їхня вакцина AstraZeneca – хороша.
- На це бразильський лідер тільки помахав пальцем і сказав: "Ще ні".
- До речі, Болсонару – єдиний з лідерів G20, який публічно заявляє, що не вакцинувався.
- У липні 2021 року у Бразилії пройшли протести. Люди вимагали відставки президента через високу смертність від коронавірусу та закликали збільшити кількість щеплень.