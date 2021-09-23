Сейчас прививки являются обязательным условием для того, что попасть в ресторан, театр, кинотеатр или спортзал города. Именно поэтому президент ел на улице.
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Жаира Болсонару не впустили в ресторан Нью-Йорка
Президент Бразилии Жаир Болсонару, который прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генассамблее ООН, был вынужден есть на улице – его не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки от коронавируса,
– говорится в сообщении.
Однако управляющий ресторана Франсиску Каппа рассказал, что Болсонару находился снаружи, поскольку там разрешается быть невакцинированным. Он заверил, что заведение сделало все, чтобы президент смог поесть.
Президент вместе с министром туризма Жилсоном Машадо Нето, министром здравоохранения Марсело Кейрогой, президентом Федерального банка Caixa Economica Педро Гимарайншем, генералом Луисом Эдуардо Рамосом и другими политиками ел пиццу.
Жилсон Машадо Нето опубликовал в инстаграме фото обеда.
Президент и другие политики обедали на улице / Фото из инстаграмп Жилсона Машадо Нето
Перед отъездом в США президент заявил, что у него есть иммунитет – он сформировался из-за того, что Болсонару в 2020 году уже болел коронавирусом.
Что известно о позиции по вакцинации президента Бразилии
- 20 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с Жаиром Болсонару. Он призвал его вакцинироваться. Заявил также, что их вакцина AstraZeneca – хорошая.
- На это бразильский лидер только помахал пальцем и сказал: "Еще нет".
- Кстати, Болсонару – единственный из лидеров G20, который публично заявляет, что не вакцинировался.
- В июле 2021 года в Бразилии прошли протесты. Люди требовали отставки президента из-за высокой смертности от коронавируса и призвали увеличить количество прививок.