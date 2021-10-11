Для "рыб" это был первый поединок за время пандемии COVID-19, на котором разрешили быть зрителям. Однако клуб настаивал на том, чтобы разрешить вход лишь привитым или тем, у кого был отрицательный результат ПЦР-теста.

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Я хотел посмотреть игру Сантоса, но мне сказали, что нужно сделать укол от вируса. Для чего? У меня больше антител, чем у тех, кто вакцинировался,

– сказал Жаир Болсонару.

Кроме этого, президент Бразилии призвал других также игнорировать прививки.

Что известно о Болсонару