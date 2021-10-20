Комиссия сената Бразилии рекомендует выдвинуть обвинения против президента. Утверждают, что Болсонару и другие чиновники позволили коронавирусу распространиться среди населения.

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Обвинения для Болсонару

В проекте доклада комиссии авторы обвиняют политику администрации Болсонару в половине всех смертей от COVID-19 в Бразилии. Власть призывают выдвинуть обвинения в убийстве. Политики называют подход правительства к пандемии "неразумным".

Намерение иммунизировать население путем естественного заражения (...) таким поведением федеральное правительство, которое было юридически обязано действовать, согласилось со смертью бразильцев,

– отметили в отчете.

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Также рекомендуют предъявить уголовные обвинения 69 другим лицам. Среди них есть трое сыновей Болсонару и многочисленные чиновники.

Об окончательном документе будут говорить 20 октября. Если отчет одобрят, его направят генеральному прокурору Аугусто Арасу. У того будет 30 дней, чтобы объявить о любых мерах.

Заметим, Араса считают союзником Болсонару. Поэтому ожидается, что обвинения в убийствах президенту все же не выдвинут.

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