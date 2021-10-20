Комиссия сената Бразилии рекомендует выдвинуть обвинения против президента. Утверждают, что Болсонару и другие чиновники позволили коронавирусу распространиться среди населения.
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Обвинения для Болсонару
В проекте доклада комиссии авторы обвиняют политику администрации Болсонару в половине всех смертей от COVID-19 в Бразилии. Власть призывают выдвинуть обвинения в убийстве. Политики называют подход правительства к пандемии "неразумным".
Намерение иммунизировать население путем естественного заражения (...) таким поведением федеральное правительство, которое было юридически обязано действовать, согласилось со смертью бразильцев,
– отметили в отчете.
Другим политикам тоже инкриминируют обвинения
Также рекомендуют предъявить уголовные обвинения 69 другим лицам. Среди них есть трое сыновей Болсонару и многочисленные чиновники.
Об окончательном документе будут говорить 20 октября. Если отчет одобрят, его направят генеральному прокурору Аугусто Арасу. У того будет 30 дней, чтобы объявить о любых мерах.
Заметим, Араса считают союзником Болсонару. Поэтому ожидается, что обвинения в убийствах президенту все же не выдвинут.
Как Болсонару относится к коронавирусу
- Жаир Болсонару еще с начала пандемии высказывал несерьезное отношение к коронавирусу. Он критиковал любые ограничительные меры по борьбе с болезнью.
- В сентябре 2020 года президент заявил, что оставаться дома во время пандемии – это проявление слабости. Политик даже участвовал в акции протеста, где призвали положить конец коронавирусным ограничениям в Бразилии.
- Президент не делал прививки. Кстати, поэтому в сентябре его не пустили в один из ресторанов Нью-Йорка. Президенту пришлось есть на улице.