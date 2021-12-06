Президент посилався на статтю з журналу

Приводом для відкриття провадження став брифінг президента за 24 жовтня. Тоді Болсонару припустив, що "у повністю вакцинованих проти COVID-19 людей СНІД розвивається набагато швидше, ніж очікувалося".

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Науковці та медики таке твердження відкинули. Проте президент Бразилії, який сам відмовився щеплюватися від COVID-19, стверджував, що він процитував статтю з журналу.

3 грудня суддя верховного суду Александре де Мораєс ухвалив постанову, у якій мовиться про те, що президент "використав методи масового поширення інформації у соціальних мережах", що потребує подальшого розслідування.

Мораєс також доручив головному прокурору Бразилії Аугусто Арасу встановити, чи пов'язані заяви президента з групою його прихильників, стосовно яких вже ведеться розслідування щодо масштабного продукування фейкових новин.

Правоохоронці розслідують діяльність Болсонару під час пандемії

Президенту Бразилії можуть висунути обвинувачення у масових вбивствах. Мовиться про "незрозумілий" підхід Болсонару до пандемії коронавірусу. Комісія сенату стверджує, що глава держави та інші урядовці дозволили коронавірусу поширитися серед населення.

Кримінальні обвинувачення планують оголосити 69 іншим особам. Серед них є троє синів Болсонару та численні політики.

Що відомо про ставлення президента Бразилії до коронавірусу

Від початку пандемії Болсонару критикував будь-які обмеження та несерйозно ставився до загрози вірусу.

У вересні 2020 року президент заявив, що залишатися вдома під час пандемії – це прояв слабкості. Політик навіть брав участь в карантинних протестах.

Крім того, Болсонару не вакцинувався. У вересні його не пустили в один з ресторанів Нью-Йорка і політику довелось їсти на вулиці.

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