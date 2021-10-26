Компанія також видалила його відео. Правила корпорації щодо COVID-19 президент Бразилії порушив вже вдруге.
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Ютуб-канал президента Бразилії заблокували
В офіційній заяві Youtube пояснили, що Жаір Болсонар порушив правил щодо поширення неправдивої медичної інформації про COVID-19. Він стверджував, що вакцини нібито не знижують ризик зараження і призводять до інших інфекційних захворювань.
Президент Бразилії під час свого щотижневого прямого ефіру процитував публікацію одного з сайтів, у якій стверджувалося, що у щеплених від коронавірусу у Великобританії начебто згодом виявляли СНІД.
Публікацію Болсонару видалили також з платформ, що належать Facebook. Нагадаємо, що у липні 2021 року президент отримав попередження від Youtube за твердження про те, що носіння масок нібито не допомагає захиститися від COVID-19.
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Ставлення президента Бразилії до COVID-19
- З початку пандемії коронавірусу Жаїр Болсонару демонстрував несерйозне ставлення до хвороби.
- Президент Бразилії критикував будь-які обмеження для боротьби з коронавірусом.
- У вересні 2020 року Болсонару заявив, що залишатися вдома під час пандемії – це прояв слабкості.
- Крім того, глава держави навіть брав участь в акції протесту, де закликали покласти край коронавірусним обмеженням у Бразилії.
- Через те, що президент не вакцинувався від коронавірусу, його не пустили в один з ресторанів Нью-Йорка, тож політику довелось їсти на вулиці.