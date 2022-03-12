На днях о прекращении деятельности на территории страны-агрессорки заявил немецкий производитель оконного профиля, водяного пола и труб отопления Rehau.
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Rehau прекращает работу в России
Мы с шоком и большой обеспокоенностью видим развитие кризиса и страдания людей в Украине… Мы решительно осуждаем нападение на Украину и ее народ. Это война против человечества, свободы всех нас и мира в Европе,
– подчеркнули в компании.
Так, Rehau решила приостановить деятельность в России и Белоруссии до дальнейшего сообщения.
Кроме того, в компании заявили, что в приоритете – безопасность коллег и их семей в Украине и выезжающих за пределы страны. Поэтому они оказывают помощь на разных уровнях:
- Через фонд экстренной помощи "Семья для семьи", которому компания выделила сумму для предоставления неотложной помощи, а также для дальнейшей поддержки реконструкции.
- Через кризисную группу, которая координирует поддержку команды в Украине, а также людей, что убегают.
- Через учетную запись, созданную для пожертвований от 20 000 сотрудников Rehau по всему миру.
Какие еще компании покинули российский рынок
- Starbucks закрывает кафе.
- McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
- KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
- Присоединились Mars, Sony и Hugo Boss.
- PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
- К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, которая раньше заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
- Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
- Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
- L'Oreal закрывает магазины.
- Lamborghini останавливает деятельность.
- Ferrari отказывается производить машины для России.
- Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
- Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
- Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
- В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
- Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.
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