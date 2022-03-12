Днями про припинення діяльності на території країни-агресорки заявив німецький виробник віконного профілю, водяної підлоги та труб опалення Rehau.

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Rehau припиняє роботу у Росії

Ми з шоком і великим занепокоєнням бачимо розвиток кризи та страждання людей в Україні… Ми рішуче засуджуємо напад на Україну та її народ. Це війна проти людства, свободи всіх нас і миру в Європі,

– підкреслили в компанії.

Так, Rehau вирішила призупинити діяльність у Росії та Білорусі до подальшого повідомлення.

Крім того, у компанії заявили, що у пріоритеті – безпека колег та їхніх сімей в Україні та тих, хто виїжджає за межі країни. Тому вони здійснюють допомогу на різних рівнях:

Через фонд екстреної допомоги "Сім’я для сім'ї", якому компанія виділила суму для надання невідкладної допомоги, а також для подальшої підтримки реконструкції.

Через кризову групу, яка координує підтримку команди в Україні, а також людей, які втікають.

Через обліковий запис, який створили для пожертв від 20 000 співробітників Rehau по всьому світу.

Які компанії покинули російський ринок

Starbucks закриває кав'ярні.

закриває кав'ярні. McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.

закриває всі свої 850 ресторанів. KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.

і припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють. Приєдналися й Mars , Sony і Hugo Boss .

, і . PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.

заявила про припинення співпраці з російським сегментом. До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola , яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією

, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.

розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат. Глянцеві журнали GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD припиняють діяльність.

, , , , припиняють діяльність. L'Oreal закриває магазини.

закриває магазини. Lamborghini зупиняє діяльність.

зупиняє діяльність. Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.

відмовляється виготовляти машини для Росії. Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.

не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки. Cropp , House Brand , Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.

, , та закривають онлайн-магазини. Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.

зупиняє бізнес у Росії. Американська компанія Brown–Forman , відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.

, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію. У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".

повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії". Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.

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