Днями про припинення діяльності на території країни-агресорки заявив німецький виробник віконного профілю, водяної підлоги та труб опалення Rehau.
Читайте також Що відбувається в Росії через напад на Україну
Rehau припиняє роботу у Росії
Ми з шоком і великим занепокоєнням бачимо розвиток кризи та страждання людей в Україні… Ми рішуче засуджуємо напад на Україну та її народ. Це війна проти людства, свободи всіх нас і миру в Європі,
– підкреслили в компанії.
Так, Rehau вирішила призупинити діяльність у Росії та Білорусі до подальшого повідомлення.
Крім того, у компанії заявили, що у пріоритеті – безпека колег та їхніх сімей в Україні та тих, хто виїжджає за межі країни. Тому вони здійснюють допомогу на різних рівнях:
- Через фонд екстреної допомоги "Сім’я для сім'ї", якому компанія виділила суму для надання невідкладної допомоги, а також для подальшої підтримки реконструкції.
- Через кризову групу, яка координує підтримку команди в Україні, а також людей, які втікають.
- Через обліковий запис, який створили для пожертв від 20 000 співробітників Rehau по всьому світу.
Які компанії покинули російський ринок
- Starbucks закриває кав'ярні.
- McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.
- KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.
- Приєдналися й Mars, Sony і Hugo Boss.
- PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.
- До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією
- Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
- Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
- L'Oreal закриває магазини.
- Lamborghini зупиняє діяльність.
- Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
- Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
- Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.
- Американська компанія Brown–Forman, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.
- У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".
- Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.
Може зацікавити – Україна проти Росії: як давно триває військове протистояння "братських" народів: дивіться відео