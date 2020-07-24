Без окон и унитазов: что известно об ужасных условиях в СИЗО Кропивницкого – фото
Следственный изолятор в Кропивницком проверили и зафиксировали там многочисленные нарушения прав заключенных. Это могут расценить как жестокое, или такое, что унижает достоинство обращения.
Информацию обнародовали члены мониторинговой группы Офиса Омбудсмана Украины. Они ознакомились с условиями содержания заключенных, документацией и провели выборочный опрос лиц, которых удерживают в СИЗО.
Актуально Как изменились камеры в киевском СИЗО после ремонта – фото до и после
Что известно о результатах проверки в СИЗО в Кропивницком
- Большинство камер напоминают "каменные мешки". Они не имеют окон, вследствие чего у заключенных отсутствует доступ к естественному освещению и свежему воздуху.
- Санузлы находятся в ужасном состоянии. Не оборудованы бачками питьевой воды, в связи с чем заключенные не имеют нормального доступа к воде и возможности справлять естественные надобности.
- Заключенных содержат в этих помещения более двух часов в нарушение действующего законодательства.
- Большинство камер учреждения нуждаются в ремонте, не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют слишком много решеток на окнах. В некоторых камерах стены влажные и покрыты грибком.
- Помещение не оборудованы вентиляцией, в связи с чем заключенные вынуждены делать запасы воды и снимать оконные рамы для проветривания помещения.
- В учреждении не соблюдаются нормы жилой площади, которая согласно законодательству должна быть не менее 2,5 квадратных метра на заключенного. В большинстве камер общая площадь составляет 6,4 квадратных метра, где содержатся по четыре заключенных.
- Оказание медицинской помощи в СИЗО осуществляется на ненадлежащем уровне. Медчасть не имеет врача-терапевта, врача-фтизиатра. Осужденным и заключенным не проводится лечение зубов, а только их удаление. Лекарства, которые родственники передают заключенным, хранятся у них в камерах, их прием не контролируется.
- Также в СИЗО выявлены нарушения требований плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения коронавируса.
Кроме того, работники СИЗО во время открытия дверей камер предписывают заключенным поднимать руки вверх. Это противоречит действующему законодательству и унижает достоинство заключенных,
– отметили в Офисе омбудсмена.
Ужасные условия в СИЗО Кроповницкого / Фото Офиса Омбудсмана Украины
Что известно о платных камерах в СИЗО
- Кабинет Министров Украины 22 апреля поддержал введение платных камер в следственных изоляторах. То есть человек на добровольной основе может за определенную плату получить улучшенные бытовые условия и питание.
- Стоимость размещения в такой камере в Киеве зависит от срока, за который платят: за сутки – 2000 грн, за неделю – 8000 грн, за месяц – 12 000 грн.
- Эти средства направляются в специальный фонд и в дальнейшем их используют для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов.
- Этот экспериментальный проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года.
- По состоянию на 22 июля за пользование платными камерами в СИЗО люди, которых взяли под стражу, "выложили" уже 318 тысяч гривен. Больше всего денег за пребывание в платных камерах заплатили удерживаемые Киевского следственного изолятора – почти 250 тысяч гривен.