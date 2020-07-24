Следственный изолятор в Кропивницком проверили и зафиксировали там многочисленные нарушения прав заключенных. Это могут расценить как жестокое, или такое, что унижает достоинство обращения.

Информацию обнародовали члены мониторинговой группы Офиса Омбудсмана Украины. Они ознакомились с условиями содержания заключенных, документацией и провели выборочный опрос лиц, которых удерживают в СИЗО.

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Большинство камер напоминают "каменные мешки". Они не имеют окон, вследствие чего у заключенных отсутствует доступ к естественному освещению и свежему воздуху.

Они не имеют окон, вследствие чего у заключенных отсутствует доступ к естественному освещению и свежему воздуху. Санузлы находятся в ужасном состоянии. Не оборудованы бачками питьевой воды, в связи с чем заключенные не имеют нормального доступа к воде и возможности справлять естественные надобности.

Не оборудованы бачками питьевой воды, в связи с чем заключенные не имеют нормального доступа к воде и возможности справлять естественные надобности. Заключенных содержат в этих помещения более двух часов в нарушение действующего законодательства.

Большинство камер учреждения нуждаются в ремонте, не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют слишком много решеток на окнах. В некоторых камерах стены влажные и покрыты грибком.

Помещение не оборудованы вентиляцией, в связи с чем заключенные вынуждены делать запасы воды и снимать оконные рамы для проветривания помещения.

в связи с чем заключенные вынуждены делать запасы воды и снимать оконные рамы для проветривания помещения. В учреждении не соблюдаются нормы жилой площади, которая согласно законодательству должна быть не менее 2,5 квадратных метра на заключенного. В большинстве камер общая площадь составляет 6,4 квадратных метра, где содержатся по четыре заключенных.

Оказание медицинской помощи в СИЗО осуществляется на ненадлежащем уровне . Медчасть не имеет врача-терапевта, врача-фтизиатра. Осужденным и заключенным не проводится лечение зубов, а только их удаление. Лекарства, которые родственники передают заключенным, хранятся у них в камерах, их прием не контролируется.

. Медчасть не имеет врача-терапевта, врача-фтизиатра. Осужденным и заключенным не проводится лечение зубов, а только их удаление. Лекарства, которые родственники передают заключенным, хранятся у них в камерах, их прием не контролируется. Также в СИЗО выявлены нарушения требований плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения коронавируса.

Кроме того, работники СИЗО во время открытия дверей камер предписывают заключенным поднимать руки вверх. Это противоречит действующему законодательству и унижает достоинство заключенных,

– отметили в Офисе омбудсмена.

Обратите внимание! В декабре 2019 года в СИЗО Кропивницкого произошел бунт. После этого в изоляторе был введен особый режим и открыты два уголовных дела.

Ужасные условия в СИЗО Кроповницкого / Фото Офиса Омбудсмана Украины

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