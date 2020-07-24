Без вікон та унітазів: що відомо про жахливі умови в СІЗО Кропивницького – фото
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Слідчий ізолятор у Кропивницькому перевірили і зафіксували там численні порушення прав ув'язнених. Це можуть розцінити, як жорстоке, або таке що принижує гідність поводження.
Інформацію оприлюдинили члени моніторингової групи Офісу Омбудсмана України. Вони ознайомились з умовами утримання в’язнів, документацією та провели вибіркове опитування осіб, яких утримають в СІЗО.
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Що відомо про результати перевірки в СІЗО у Кропивницьому
- Більшість камер нагадують "кам’яні мішки". Вони не мають вікон, внаслідок чого у в’язнів відсутній доступ до природного освітлення та свіжого повітря.
- Санвузли перебувають у жахливому стані. Не обладнані бачками питної води, у зв’язку з чим в'язні не мають нормального доступу до води та можливості справляти природні потреби.
- Ув'язнених утримують в цих приміщення понад дві години в порушення чинного законодавства.
- Більшість камер установи потребують ремонту, не забезпечені належним штучним освітленням, мають надмірну заґратованість вікон. В деяких камерах стіни вологі та вкриті грибком.
- Приміщення не обладнані вентиляцією, у зв’язку з чим в’язні змушені робити запаси води та знімати віконні рами для провітрювання приміщення.
- В установі не дотримуються норми жилої площі, яка згідно з законодавством повинна бути не меншою 2,5 квадратних метра на ув’язненого. У більшості камер загальна площа становить 6,4 квадратних метра, де утримуються по четверо ув’язнених.
- Надання медичної допомоги в СІЗО здійснюється на неналежному рівні. Медчастина не укомплектована лікарем-терапевтом, лікарем-фтизіатром. Засудженим та ув’язненим не проводиться лікування зубів, а лише їх видалення. Ліки, які родичі передають в’язням, зберігаються у них в камерах, їхній прийом не контролюється.
- Також в СІЗО виявлено порушення вимог плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню коронавіруса.
Крім того, працівники СІЗО під час відкриття дверей камер наказують ув’язненим підіймати руки вгору. Це суперечить чинному законодавству та принижує гідність ув'язнених,
– наголосили в Офісі омбудсмана.
Жахливі умови в СІЗО Кроповницького / Фото Офісу Омбудсмана України
Що відомо про платні камери у СІЗО
- Кабінет Міністрів України 22 квітня підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Тобто людина на добровільній основі може за певну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування.
- Вартість розміщення у такій камері в Києві залежить від терміну, за який платять: за добу — 2 000 грн, за тиждень — 8 000 грн, за місяць — 12 000 грн.
- Ці кошти спрямовуються до спеціального фонду та надалі їх використовують для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів.
- Цей експериментальний проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.
- Станом на 22 липня за користування платними камерами у СІЗО люди, яких взяли під варту, "виклали" вже 318 тисяч гривень. Найбільше грошей за перебування у платних камерах заплатили утримувані Київського слідчого ізолятора – майже 250 тисяч гривень.