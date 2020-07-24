Слідчий ізолятор у Кропивницькому перевірили і зафіксували там численні порушення прав ув'язнених. Це можуть розцінити, як жорстоке, або таке що принижує гідність поводження.

Інформацію оприлюдинили члени моніторингової групи Офісу Омбудсмана України. Вони ознайомились з умовами утримання в’язнів, документацією та провели вибіркове опитування осіб, яких утримають в СІЗО.

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Що відомо про результати перевірки в СІЗО у Кропивницьому

Більшість камер нагадують "кам’яні мішки" . Вони не мають вікон, внаслідок чого у в’язнів відсутній доступ до природного освітлення та свіжого повітря.

. Вони не мають вікон, внаслідок чого у в’язнів відсутній доступ до природного освітлення та свіжого повітря. Санвузли перебувають у жахливому стані . Не обладнані бачками питної води, у зв’язку з чим в'язні не мають нормального доступу до води та можливості справляти природні потреби.

. Не обладнані бачками питної води, у зв’язку з чим в'язні не мають нормального доступу до води та можливості справляти природні потреби. Ув'язнених утримують в цих приміщення понад дві години в порушення чинного законодавства.

Більшість камер установи потребують ремонту, не забезпечені належним штучним освітленням, мають надмірну заґратованість вікон. В деяких камерах стіни вологі та вкриті грибком.

Приміщення не обладнані вентиляцією , у зв’язку з чим в’язні змушені робити запаси води та знімати віконні рами для провітрювання приміщення.

, у зв’язку з чим в’язні змушені робити запаси води та знімати віконні рами для провітрювання приміщення. В установі не дотримуються норми жилої площі, яка згідно з законодавством повинна бути не меншою 2,5 квадратних метра на ув’язненого. У більшості камер загальна площа становить 6,4 квадратних метра, де утримуються по четверо ув’язнених.

Надання медичної допомоги в СІЗО здійснюється на неналежному рівні . Медчастина не укомплектована лікарем-терапевтом, лікарем-фтизіатром. Засудженим та ув’язненим не проводиться лікування зубів, а лише їх видалення. Ліки, які родичі передають в’язням, зберігаються у них в камерах, їхній прийом не контролюється.

. Медчастина не укомплектована лікарем-терапевтом, лікарем-фтизіатром. Засудженим та ув’язненим не проводиться лікування зубів, а лише їх видалення. Ліки, які родичі передають в’язням, зберігаються у них в камерах, їхній прийом не контролюється. Також в СІЗО виявлено порушення вимог плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню коронавіруса.

Крім того, працівники СІЗО під час відкриття дверей камер наказують ув’язненим підіймати руки вгору. Це суперечить чинному законодавству та принижує гідність ув'язнених,

– наголосили в Офісі омбудсмана.

Зверніть увагу! У грудні 2019 року в СІЗО Кропивницького стався бунт. Після цього в ізоляторі був введений особливий режим і відкриті дві кримінальні справи.

Жахливі умови в СІЗО Кроповницького / Фото Офісу Омбудсмана України

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