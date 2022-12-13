Эта тема активно обсуждается в западных медиа. Государство-агрессор долгое время пыталось продвигать нарратив "Крым навеки с Россией", и если Украина пойдет отвоевывать полуостров – будут неизбежные последствия. Об этом 24 канала сказал правозащитник, соучредитель правозащитной инициативы "Крым.SOS" Алим Алиев.

Достойно внимания Оккупанты готовятся, – крымчанин об окопах на пляжах полуострова

Без освобожденного Крыма не будет победы Украины

Как отмечает правозащитник, важно работать с нашими партнерами, в частности – США. Неоднократно президент Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен отмечали, что война должна завершиться деоккупацией полуострова. Безусловно, еженедельно разные медиа пишут разную аналитику. Одни отмечают, что Крым вернется раньше, другие – что за него придется поплатиться. Однако все это, подчеркивает Алиев, не сильно влияет на мнение общества.

Мы все прекрасно понимаем, что без деоккупации Крыма невозможно закончить войну. Если он останется под протекторатом России – это означает, что мы эту войну перекладываем на наших детей,

– подытожил соучредитель правозащитной инициативы "Крым.SOS" Алим Алиев.

Когда Украина вернет Крым: какие мнения