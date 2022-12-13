Ця тема активно обговорюється у західних медіа. Держава-агресорка тривалий час намагалася просувати наратив "Крим навіки з Росією", і якщо Україна піде відвойовувати півострів – будуть неминучі наслідки. Про це 24 каналу сказав правозахисник, співзасновник правозахисної ініціативи "Крим.SOS" Алім Алієв.

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Без звільненого Криму не буде перемоги України

Як зауважує правозахисник, наразі важливо працювати з нашими партнерами, зокрема – США. Неодноразово президент Джо Байден та голова Держдепу Ентоні Блінкен наголошували, що війна має завершитися деокупацією півострова. Безумовно, щотижня різні медіа пишуть різну аналітику. Одні зазначають, що Крим повернеться раніше, інші – що за нього доведеться поплатитися. Проте усе це, підкреслює Алієв, не дуже впливає на думку суспільства.

Ми усі прекрасно розуміємо, що без деокупації Криму неможливо закінчити війну. Якщо він залишиться під протекторатом Росії – це означатиме, що ми цю війну перекладаємо на наших дітей,

– підсумував співзасновник правозахисної ініціативи "Крим.SOS" Алім Алієв.

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