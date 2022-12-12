Таку інформацію в ефірі 24 каналу озвучив правозахисник, заступник гендиректора Українського інституту, співзасновник правозахисної ініціативи “Крим.SOS” Алім Алієв. Він переконаний, що Росія з усіх сил намагається показати контроль над півостровом.

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Після успішної операції зі звільнення Херсону, на думку Алієва, окупанти очікують дій в Криму. І все більше позбуваються ілюзій, що півострів російський назавжди.

Вириті траншеї на пляжах – це психологічна тактика, аби показати, що Крим вони будуть захищати. І півострів під надійною опікою російських військових,

– прокоментував Алієв.

Кримчанам варто готуватися

Алієв наголосив, що півострів після звільнення Херсону став один із ключових плацдармів цієї війни. Своєю чергою Джанкой – головним логістичним містом для російської армії.

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"Як просувається українська армія, я думаю, бачать навіть трошки сліпі та глухі в політичному сенсі кримчани та "понаїхавші", – додав правозахисник.

Алієв переконаний, що мешканцям півострова також варто готуватися до військово-дипломатичного розв’язання війни.

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