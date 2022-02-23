Без перерыва "на рекламу": гибридная мировая война уже началась

Гибридная мировая война уже началась. Мир уже сражается, даже если убеждает себя, что это не так. Второй трек завершен. На этот раз последнее слово было за Путиным.

Он показался в костюме "всадника апокалипсиса", который пришел сказать миру плохую новость: все, к чему вы привыкли, скоро исчезнет. А новый мир будет кровавым и турбулентным, потому что пришел черед лидерства автократий.

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Можно войти в нее с мыслями об оптимистическом сценарии: Путин просто безумный, а Кремль гниет и разлагается. Или кто-то там с кем-то там что-то разыгрывает, но сейчас все как-то там же завершится и будет как раньше. Или Путин проиграл, и просто откусил немного нашей территории, чтобы принести своим ястребам трофей (на языке санкций – вторгся и помахал бумажкой об этом перед глубоко обеспокоенными лицами западных политиков).

В Украине действительно больше таких настроений. Потому что о жестком сценарии будто бы договорились не говорить. Либо чтобы не паниковать, либо чтобы не навлечь беду. Однако не думаю, что так правильно. Особенно, когда большинство западных аналитиков кричат "посмотрите вверх", а сценарии Белого дома начинают воплощаться в реальность.

Мы же часто повторяем, что воюем восемь лет, а значит, и вести себя должны, как на войне. Зачитанное до дыр "искусство" требует от нас разрушать союзы противника и ломать его стратегию. А значит, мы должны откровенно посмотреть и дать честный ответ, какие цели врага, какова стратегия, какие союзы и как мы можем все это сломать.

Путин не ограничится Украиной / Фото Getty Images

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Что имеем на третьем треке в пессимистическом сценарии, когда цели Кремля совпадают с "часовым потоком выдуманной истории" его жителя:

Путин окончательно оккупировал часть Донецкой и Луганской областей Украины, но пришел он не за ними. Ему нужно существенно больше и он не настроен ждать, сложа руки. Каждый новый день он будет делать порезы на теле Украины, пока не ослабит до уровня, когда сможет проглотить.

Украина все не ограничится. Территориальные амбиции Путина распространяются еще на 14 суверенных стран. Следующим шагом ему нужно будет разместить российские войска вдоль всей восточной границы Польши, а также вдоль восточных границ Словакии и Венгрии и северной границы Румынии. Аннексировать Молдову.

Поэтому срочные адские санкции – это обязанность западных стран не только перед сегодняшним миром, но перед будущими поколениями. Это ограничит возможности Кремля и навредит его союзам. Он "пижится", что к санкциям готов, но осторожно ждет реакции Запада, чтобы сверить дальнейшие шаги. Способности мероприятия благодаря прогрессу существенно больше, а значит, санкции дадут неравномерное распределение сил не в пользу Кремля.

Обеспечить себе прямой беспрепятственный проход в Калининград. Отсоединить страны Балтии от НАТО. И в итоге добиться силой и манипуляциями выполнения предъявляемых им в декабре требований. Поэтому поддержка украинского повстанческого движения и оборонного сектора требуется срочно в постоянных и достаточных объемах.

А борьбу нужно переносить на территорию противника. И важно, чтобы она не прекращалась, когда Кремль начнет бегать по клетке и реветь на помогающие страны. Потому что если Украина отступит, Восточной Европе будет существенно труднее сопротивляться укрепленному агрессору. Разведданные и деньги – то, что нужно будет украинским повстанцам не меньше оружия, чтобы не жалеть денег на шпионаж и подкуп (из того же зачитанного до дыр учебника войны). И, конечно, в кибервойне – оружие одно, в энергетическом – другое... Но без постоянной помощи партнеров, нам будет сложно.

Не стоит уповать на население России, смерть Путина или красные линии. Путин – это продукт россиян, а не наоборот. И выход Путина из Кремля вряд ли существенно изменит Кремль. При этом Кремль не особо пугает превращение России в Северную Корею. Диктатор, агрессор, деспот, убийца… – ему комфортно в этих ролях. А значит, красных линий нет и не будет. Ни для населения, ни для Путина, ни для Кремля.

Большинство европейских стран были захвачены Путиным врасплох, хотя Белый дом обнародует уже четыре месяца именно такой сценарий. Лидеры настолько не хотят войны, что вытесняют "неизбежное" и масштабы. Некоторые не внимательно прочитали историю капитуляции Чехословакии под давлением Мюнхенского соглашения. И надеется, что части аннексированных украинских территорий Путину хватит. Или Кремль ослабнет быстрее, чем почувствует аппетит на новую оккупацию.

А значит умиротворение будет не успокаивать, а только подпитывать аппетит. Чем быстрее оставить надежду обрести мир в глазах или "пропетлять" иным образом, тем меньше мир заплатит за победу. Хотя дипломатия и обман, завоевание лояльности населения и экзотические союзы – то, что должно оставаться всегда. И это гораздо легче делать, когда враг на скамье подсудимых в Гааге.

Напомним, французских солдат на французской земле убивали немецкие солдаты из чехословацкого оружия, которое они получили благодаря подписанному Францией Мюнхенскому соглашению. Но недостаточно говорить о том, что "мы не наивны по отношению к Кремлю", нужно в реальности срочно прекратить быть наивными, выдавая желаемое за действительное, чтобы не замечать неизбежное.

Продолжая вытеснять не оптимистичные сценарии, мир вынужден будет столкнуться с подготовленными силами противника в выбранную противником дату и место. Это проигрышная стратегия.

Как поведет себя в отношении Тайваня Китай – непонятно. И хотя это действительно разные ситуации, а в Тайване – военные базы США, Китай в момент истины "возьмет свое" из более слабого. Независимо от того, кто будет им: Россия или США. Если мероприятие сохранит курс на умиротворение, Китай сможет успешно подвергнуть сомнению их лидерство в Восточной Азии и западной части Тихого океана. А в дальнейшем и стать доминирующим игроком в этих регионах.

И не говорите, что между Китаем и Россией не так близки отношения, как они хотят показать. Потому что фашистская Германия с Японией тоже не были друзьями, однако это не помешало им воевать по одной стороне баррикад. Следовательно, возвращение доктрины двух войн, когда "пылать" одновременно может и в Восточной, и Центральной Европе, и в большей части Восточной Азии, и в западной части Тихого океана, и разрушение хрупкого союза – еще одно, что нужно срочно сделать коллективному мероприятию.

Я за то, чтобы все кончилось хорошо. А воображение о войне нашего и будущего поколения ограничилось восьми годами и учебником истории. Однако перед всеми великими войнами все люди думали точно так же. А избегали их только те, кто был готов к худшему.

Все будет Украина.

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